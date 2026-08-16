Klub Barcelona merampungkan transaksi untuk mendatangkan bintang Manchester City asal Spanyol, Rodri, setelah periode tarik-ulur yang panjang, guna memperkuat skuad tim Katalan itu mulai musim baru.

Masa depan Rodri sempat menggantung usai berakhirnya Piala Dunia dengan gelar juara yang diraih Spanyol, serta perolehan penghargaan pemain terbaik untuk pemain Manchester City tersebut, di tengah upaya Real Madrid dan Barcelona untuk merekrutnya.

Real Madrid awalnya menjadi pihak yang paling dekat untuk mendapatkan Rodri, sebelum transaksi ini berbalik ke arah Barcelona dalam beberapa hari terakhir.

Dari sisinya, jurnalis Italia Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menegaskan bahwa transaksi kepindahan Rodri ke Barcelona telah rampung.

Romano mengatakan melalui akun resminya di "X": "Rodri ke Barcelona. Kesepakatan telah dicapai untuk kepindahan gelandang asal Spanyol itu dari Manchester City ke Barcelona".

Ia menambahkan: "Semua telah beres untuk pemain yang sebelumnya meraih Ballon d'Or itu. Manchester City telah memberikan lampu hijau untuk tawaran terakhir yang diajukan Barcelona".

Ia melanjutkan: "Rodri akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Barcelona pada pekan mendatang, dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2030".

Ia menjelaskan: "Barcelona sebenarnya sudah mulai mengatur perjalanan dan pelaksanaan tes medis untuk Rodri maupun Joao Cancelo".

Beberapa hari terakhir menyaksikan upaya intensif dari Barcelona untuk merampungkan transaksi Rodri, dan mereka mengajukan lebih dari satu tawaran kepada Manchester City. Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa tawaran terakhir mencapai 70 juta euro.

Perlu dicatat bahwa Rodri, yang tersisa satu tahun dalam kontraknya bersama The Citizens, absen dari laga Manchester City hari Minggu ini melawan Arsenal di Community Shield Inggris, yang berakhir dengan kemenangan Arsenal (3-0).



