Kritik di Spanyol tak kunjung mereda setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Cape Verde, 0-0, kemarin, dalam laga pembuka “La Roja” di Piala Dunia 2026, dan sebagian besar ditujukan kepada pelatih Luis de la Fuente, yang oleh surat kabar “Sport” asal Katalonia dianggap sebagai salah satu penyebab utama kegagalan dalam pertandingan tersebut.

Timnas Spanyol hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde, sehingga kehilangan dua poin berharga dalam perebutan puncak klasemen grup, di tengah kemarahan terhadap pilihan taktis yang diambil oleh staf pelatih.

Surat kabar "Sport" menilai bahwa Pedri adalah korban terbesar dalam pertandingan tersebut, setelah ia ditempatkan pada peran yang berbeda dari posisinya yang biasa, yang secara jelas memengaruhi penampilannya di lapangan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa De la Fuente menjauhkan bintang Barcelona itu dari tugas utamanya dalam membangun serangan dan mengatur serangan, serta menempatkannya di posisi yang lebih maju di belakang para penyerang, sehingga tim nasional kehilangan salah satu elemen terpentingnya yang mampu mengatur ritme pertandingan.

Laporan tersebut menambahkan bahwa Pedri tampak kebingungan di banyak momen pertandingan, dan terpaksa melakukan pergerakan jauh dari area pengaruhnya yang biasa, sehingga sering kali berakhir di dekat garis gawang tanpa mampu menunjukkan performa khasnya.

Pedri bukanlah satu-satunya pemain yang membuat pelatih mendapat kritik; surat kabar tersebut juga menyoroti bahwa penempatan Gavi di sayap kiri merupakan keputusan yang kurang tepat, terutama karena sang pemain tidak memberikan kontribusi yang diharapkan dan tampil jauh di bawah performa terbaiknya.

Selain itu, “Sport” juga mengkritik keputusan mengandalkan Ferran Torres di posisi yang tidak sesuai dengan karakteristiknya, dengan menegaskan bahwa pemain Barcelona tersebut lebih mahir memanfaatkan ruang daripada menembus pertahanan yang rapat melalui dribel individu.

Surat kabar tersebut juga mengkritik manajemen De la Fuente atas jalannya pertandingan, setelah ia terlambat melakukan pergantian pemain hingga menit ke-71, meskipun tim jelas-jelas kesulitan menciptakan peluang dan menembus formasi pertahanan Cape Verde.

Surat kabar tersebut menilai bahwa pelatih asal Spanyol itu mengulangi kesalahan yang muncul pada turnamen 2018 dan 2022, di mana tim nasional menguasai bola dan sering mengopernya tanpa efektivitas serangan yang nyata atau kemampuan untuk mencetak gol.

Surat kabar tersebut menutup laporannya dengan menegaskan bahwa Spanyol kekurangan kedalaman dan kecepatan dalam transisi serangan, sehingga hanya meraih satu poin dari pertandingan tersebut, sementara Pedri berubah dari salah satu senjata utama tim menjadi korban yang jelas dari pilihan taktis pelatihnya.