Kehadiran Lionel Messi pada acara Ballon d'Or yang dijadwalkan berlangsung Senin mendatang di London masih belum dapat dipastikan, meski para penyelenggara menantikan partisipasi bintang Argentina tersebut, yang bersaing memperebutkan penghargaan ini dan memegang rekor jumlah kemenangan terbanyak dengan koleksi 8 Ballon d'Or.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Messi baru akan mengambil keputusan final mengenai perjalanan ke ibu kota Inggris tersebut setelah berakhirnya laga Inter Miami berikutnya melawan New York Red Bulls, yang dijadwalkan berlangsung besok Sabtu di Amerika Serikat, di tengah jadwal yang padat dengan berbagai agenda dan perjalanan selama hari-hari mendatang.

Penghargaan Putri Asturias Lebih Dulu, Lalu Kembali ke Amerika

Kapten timnas Argentina ini bersiap menerima Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga, hari ini Jumat, dalam upacara yang digelar di Teater Campoamor, Kota Oviedo, Spanyol.

Begitu acara tersebut berakhir, Messi akan menuju Amerika Serikat untuk bergabung bersama timnya, Inter Miami, guna bersiap menghadapi New York Red Bulls pada hari Sabtu. Laga inilah yang akan menentukan langkah berikutnya dalam jadwal kegiatannya.

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Perjalanan Baru ke London yang Mengakhiri Spekulasi

Usai laga hari Sabtu, Messi akan memutuskan apakah ia akan menempuh perjalanan baru melintasi Samudra Atlantik untuk menghadiri acara Ballon d'Or, yang digelar di gedung "London Palladium" di ibu kota Inggris pada hari Senin.

Padatnya agenda dan sempitnya waktu antara Spanyol dan Amerika Serikat lalu London menghadirkan tantangan terhadap kemungkinan kehadiran bintang Argentina tersebut, sehingga partisipasinya dalam acara itu tetap menggantung hingga berakhirnya laga Inter Miami berikutnya.