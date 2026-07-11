"Keputusan yang tidak biasa" membatalkan gol Norwegia... dan Haaland yang menanggung akibatnya!

Kegembiraan para pendukung Norwegia berubah menjadi kekecewaan pada menit ke-55 pertandingan perempat final Piala Dunia melawan Inggris, ketika wasit asal Prancis, Clément Turpin, menganulir gol Torbjørn Hegim yang sempat membawa negaranya unggul 2-1 setelah tendangan sudut, setelah intervensi Video Assistant Referee (VAR) yang mendeteksi pelanggaran yang dilakukan Erling Haaland terhadap Elliot Anderson sebelum tendangan sudut dieksekusi, sebagai penerapan ketat terhadap amandemen aturan permainan yang baru.

Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB) mengumumkan sebelum dimulainya turnamen bahwa mereka menyetujui klarifikasi protokol wasit video untuk digunakan pada Piala Dunia 2026, terkait pelanggaran jelas yang dilakukan tim penyerang sebelum permainan dimulai pada tendangan sudut atau tendangan bebas, yang secara langsung memengaruhi penetapan gol, tendangan penalti, atau sanksi disiplin.

Aturan baru ini menetapkan kemungkinan sanksi atas tindakan memegang atau mendorong pemain bertahan di dalam kotak penalti sebelum bola masuk ke lapangan, seperti yang terjadi ketika Haaland mendorong Anderson, rekan setimnya di masa depan di Manchester City setelah Anderson pindah dari Nottingham Forest dengan nilai transfer 135 juta euro beberapa minggu lalu, dalam insiden yang memicu perdebatan luas mengenai ketatnya penerapan aturan tersebut.

Pengulangan tendangan sudut... realitas baru

Dalam keputusan yang tidak biasa, Turban, setelah membatalkan gol tersebut, menandaskan perlunya pengulangan tendangan sudut, sebagai penerapan harfiah atas amandemen yang disetujui oleh Dewan IFAB, yang menyatakan bahwa jika pelanggaran memenuhi kriteria yang ditetapkan, wasit video asisten akan merekomendasikan peninjauan ulang tayangan di lapangan, dan jika wasit memutuskan bahwa pelanggaran terjadi sebelum permainan dimulai, maka tindakan disiplin yang sesuai akan diambil dan tendangan sudut akan diulang.

Dewan tersebut menambahkan dalam pernyataan resminya bahwa klarifikasi ini bertujuan untuk menangani pelanggaran yang jelas yang secara langsung memengaruhi hasil pertandingan, dalam upaya mewujudkan keadilan dan transparansi yang lebih besar dalam keputusan wasit pada momen-momen krusial.

Aturan "Anti-Arsenal"

Di Inggris, banyak pihak menafsirkan keputusan ini sebagai "aturan anti-Arsenal", yang bertujuan untuk mencegah penggunaan layar-layar terkenal yang diandalkan oleh tim The Gunners di bawah asuhan manajer Mikel Arteta, yang telah menjadi kunci permainan yang sangat efektif dalam situasi bola mati, di mana klub London tersebut meraih kesuksesan besar melalui strategi taktis ini dalam beberapa tahun terakhir.

Keputusan kontroversial ini dianggap sebagai salah satu perkembangan wasit terpenting di Piala Dunia kali ini, di mana para wasit dan teknologi Video Assistant Referee (VAR) berada di bawah sorotan yang lebih ketat daripada sebelumnya, seiring upaya FIFA untuk mencapai keseimbangan antara menjaga semangat permainan dan menerapkan keadilan wasit.