Federasi Sepak Bola Argentina mengumumkan penerapan peraturan baru yang ketat yang melarang para pemain yang meninggalkan negara tersebut untuk bergabung dengan klub luar negeri tanpa menandatangani kontrak profesional di dalam negeri untuk membela tim nasional.

Menurut situs "sportbible", keputusan ini akan membuat legenda Lionel Messi tidak bisa bermain untuk tim nasional Argentina jika diterapkan lebih awal.

Keputusan ini muncul saat juara dunia tersebut lolos ke babak semifinal untuk menghadapi Inggris dalam pertandingan yang dinanti-nantikan di Atlanta, setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 pada babak perpanjangan waktu. Timnas Argentina kini berupaya meraih gelar Piala Dunia untuk keempat kalinya dalam sejarahnya, dipimpin oleh bintang mereka, Lionel Messi, yang telah mencetak 8 gol dalam penampilannya yang keenam—sebuah rekor—di turnamen ini.

Messi pertama kali tampil di Piala Dunia 20 tahun lalu, dan berhasil mencetak rekor dengan 21 gol sepanjang sejarah turnamen tersebut. Namun, berdasarkan peraturan aneh ini, ia tidak akan bisa mencatatkan rekor tersebut bersama Argentina jika ia merupakan pemain muda saat ini.

Asosiasi Sepak Bola Argentina menegaskan bahwa kebijakan baru yang diumumkan pada Februari lalu melarang pemanggilan pemain mana pun ke tim nasional jika ia pindah ke luar negeri tanpa menandatangani kontrak profesional di negara asalnya, Argentina, dengan tujuan melindungi klub-klub lokal saat talenta muda mereka hengkang.

Undang-undang di Argentina mengizinkan pemain menandatangani kontrak profesional saat berusia 16 tahun, Langkah Federasi Sepak Bola Argentina untuk melarang pemanggilan ini diambil akibat beberapa kasus baru-baru ini yang melibatkan penerapan undang-undang “hak asuh orang tua” di negara tersebut, yang memberikan kewenangan penuh kepada orang tua untuk menentukan nasib kontrak profesional pertama seorang pemain. Hal ini mengakibatkan klub yang telah mengelola dan mengembangkan bakat tersebut hanya menerima biaya pengembangan, bukan nilai transfer penuh.

Para pejabat Federasi Sepak Bola Argentina berupaya membatasi fenomena ini. Javier Méndez Cartier, Direktur Tim Muda Federasi Sepak Bola Argentina, menyatakan: “Atas keputusan presiden kami dan komite eksekutifnya, manajemen Federasi Sepak Bola Argentina selalu berupaya membela kepentingan klub-klub yang mengembangkan para pemain. Siapa pun yang tidak memahami hal ini dan memilih menggunakan hak orang tua untuk pindah klub, tidak akan dipanggil ke tim nasional mana pun.”

Messi tumbuh besar di barisan Newell’s Old Boys di Rosario, sebelum bergabung dengan akademi “La Masia” yang terkenal di klub Barcelona pada usia 13 tahun; sebuah perpindahan yang, jika terjadi hari ini, akan membuatnya tidak bisa mewakili negaranya sama sekali.

Skenario ini juga berlaku bagi Emiliano Martínez, kiper timnas Argentina, yang meninggalkan akademi muda klub Independiente untuk bergabung dengan Arsenal pada tahun 2010 tanpa memiliki kontrak profesional di level domestik.

Demikian pula, Giuliano Simeone, putra Diego Simeone, pelatih Atlético Madrid, bergabung dengan klub Spanyol tersebut pada tahun 2019 setelah menghabiskan waktu di akademi River Plate, tanpa menandatangani kontrak profesional di Argentina.