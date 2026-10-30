Peluang kepindahan pemain Maroko Abde Ezzalzouli, sayap Real Betis, ke Paris Saint-Germain semakin menipis, setelah jurnalis Italia Matteo Moretto mengungkapkan bahwa transfer tersebut tidak memiliki peluang besar untuk saat ini, meski nama pemain itu dikaitkan dengan klub Prancis tersebut di tengah upaya mereka mencari pengganti pemain yang mengalami cedera, Khvicha Kvaratskhelia.

Moretto menepis kemungkinan Ezzalzouli bakal hengkang dari Real Betis, dengan menjelaskan bahwa keterikatan pemain itu dengan agen yang sama yang mewakili Achraf Hakimi, di samping persahabatan erat yang menyatukan keduanya, tidak serta-merta berarti ia akan pindah ke Paris Saint-Germain.

Jurnalis Italia itu mengatakan melalui jaringan "DAZN": "Memang benar Ezzalzouli berbagi agen dengan Hakimi, dan ia juga merupakan sahabat yang sangat dekat dengannya, tetapi pemain itu sebenarnya sudah mendapat kesempatan untuk hengkang dari Real Betis pada musim panas lalu. Namun, ia terikat kontrak dengan klub hingga tahun 2029 dan merasa sangat bahagia di sana. Saya mendapat informasi bahwa persoalan kepindahannya ke Paris Saint-Germain untuk saat ini tidak memiliki peluang besar."

Nama Ezzalzouli sempat muncul di antara opsi-opsi yang mungkin dipertimbangkan Paris Saint-Germain untuk menutupi absennya Kvaratskhelia, yang mengalami robekan ligamen silang dalam laga melawan Barcelona, sehingga ia akan absen dari sisa kompetisi musim ini.

Klub Prancis itu biasanya tidak ragu untuk terjun ke bursa transfer ketika tim pelatih dan manajemen melihat kebutuhan tim untuk memperkuat skuad, dan hal itu membuka pintu bagi spekulasi mengenai kemungkinan merekrut pemain baru guna memperkuat lini depan.

Ezzalzouli menunjukkan perkembangan yang besar dalam periode terakhir, setelah menjadi salah satu penyerang yang paling mampu membuat perbedaan di sepak bola Spanyol, serta memperoleh posisi yang lebih besar di pentas Eropa.

Angka-angka pemain Maroko itu pada musim lalu mencerminkan besarnya perkembangan yang dialami level permainannya, setelah ia mencetak 15 gol dan memberikan 13 assist, menegaskan lompatan kualitas yang ia raih di level ofensif.