Frenkie de Jong, bintang Barcelona, tengah menghadapi persimpangan jalan yang bisa membawa konsekuensi tak terduga, setelah ia mengambil serangkaian keputusan kontroversial sejak partisipasinya bersama timnas Belanda di Piala Dunia berakhir pada 30 Juni lalu akibat cedera.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", keputusan pertama sekaligus yang paling berdampak adalah Frenkie de Jong tetap menjalani tiga pertandingan terakhir di Piala Dunia meski merasakan nyeri di lutut kanannya, nyeri yang memburuk secara mengkhawatirkan hingga ia tampak jelas terganggu selama laga menghadapi Maroko.

De Jong membela sikapnya dengan menegaskan bahwa para dokter salah mendiagnosis kondisinya setelah mereka meremehkan tingkat keparahan nyeri yang ia rasakan di lutut.

Setelah Belanda tersingkir di tangan Maroko, Frenkie memutuskan untuk beristirahat selama beberapa pekan, sebelum kembali pada 13 Juli ke kota olahraga dengan tampak jelas cemas, karena rasa nyeri berlanjut dan pembengkakan di lutut terlihat dengan jelas.

Pemeriksaan yang ia jalani di Barcelona memastikan tingkat keparahan cedera tersebut, setelah menunjukkan adanya robekan pada ligamen kolateral medial lutut kanan.

Pemain itu dihadapkan pada dua pilihan untuk menangani cedera, masing-masing dengan sisi positif dan negatifnya. Pertama adalah menjalani operasi, yang berarti ia akan absen selama lima hingga enam bulan, dengan jaminan pemulihan kondisi lutut kanannya mendekati 100%. Kedua adalah menjalani perawatan konservatif, yang memungkinkannya kembali setelah sekitar tiga bulan jika berhasil, tetapi sebaliknya membawa risiko tidak adanya jaminan penuh mengenai stabilitas lutut.

Dalam situasi ini, dan berlawanan dengan pendapat tim medis klub, pemain tersebut memutuskan untuk menjalani perawatan konservatif, dengan menanggung risiko tidak pulih 100%.

Setelah satu setengah bulan menjalani rehabilitasi, De Jong turun ke lapangan pada 25 Agustus untuk menguji sejauh mana kestabilan lututnya dan seberapa nyaman ia merasa, tetapi hasilnya tidak positif, dan ia terpaksa meninggalkan lapangan dalam kondisi yang jelas terganggu.

Dengan kemunduran pertama dalam perjalanan pemulihannya ini, klub kembali menekan pemain tersebut dan menyarankannya untuk membuka lembaran baru dalam menangani cedera.

Bahkan ahli bedah Juan Carlos Muñoz bertemu dengan pemain Belanda itu untuk merekomendasikan agar ia menjalani operasi sebagai solusi terbaik, namun Frenkie berpegang teguh pada sikapnya, lebih memilih untuk menguras semua opsi yang ditawarkan oleh perawatan konservatif.

Perasaan di antara pihak-pihak terkait saat ini ditandai dengan pertentangan yang sangat kuat. Barcelona bersikeras bahwa satu-satunya jalan yang bisa diterapkan untuk menghindari terulangnya kasus Samuel Umtiti dan Ansu Fati adalah menjalani operasi, tetapi pemain Belanda itu masih ragu untuk menerima solusi operasi, menyadari bahwa ia praktis akan absen sepanjang tiga perempat musim.

Bagaimanapun, Barcelona telah mengambil keputusan-keputusan yang secara jelas menunjukkan terbatasnya ekspektasi terhadap Frenkie dalam jangka pendek dan menengah. Perekrutan Rodri dan pendaftaran Bryan Fariñas ke tim utama menjadi dua bukti nyata akan hal itu.

Dalam konteks ini, klub berbicara tentang menangani kondisi pemain hari demi hari untuk mengevaluasi keadaannya, dengan menghindari penetapan jadwal atau membuat prediksi mengenai kepulangannya, karena menyadari bahwa persoalan ini sangat rumit dan bisa membawa konsekuensi tak terduga.

De Jong menghadapi krisis keterbatasan waktu yang bekerja melawannya, di mana usulan pertama menyebutkan berlalunya 4 pekan untuk mengevaluasi perawatan konservatif, sementara kini sudah berlalu lebih dari 6 pekan dan situasinya masih rumit tanpa tanda-tanda solusi yang dekat.

Xavi Hernández, direktur teknik baru timnas Belanda, menerima pertanyaan saat perkenalannya tentang kondisi De Jong, dan ia menjawab bahwa yang terpenting adalah pemulihan penuh pemain tersebut, dengan menyadari bahwa ia tidak akan bisa mengandalkan pemain Barcelona itu pada penampilan perdananya bersama timnas Belanda pada 24 September melawan Jerman.

Indikasi mengarah pada penetapan jeda internasional akhir September ini sebagai tenggat penentu untuk menetapkan rencana akhir, di mana operasi berarti absennya De Jong hingga April mendatang dan praktis mengakhiri musimnya, sementara berkukuh pada sikapnya saat ini berarti ketidakjelasan waktu kepulangannya yang tidak akan terjadi sebelum November dalam kondisi terbaik, di samping keraguan yang menyelimuti kondisi lutut kanannya.



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