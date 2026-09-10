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Keputusan mengejutkan dari Vissing soal derbi utara Qatar

J. Wissing
Al-Shamal vs Al Ittihad
Al-Shamal
Al Ittihad
AFC Champions League Elite
Jerman
Qatar
Arab Saudi

Pelatih Jerman itu ambil keputusan mengejutkan

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" mengungkap keputusan baru yang diambil klub Al-Ittihad untuk meringankan beban perjalanan para pemainnya, di tengah padatnya jadwal pertandingan yang dihadapi tim dalam beberapa hari mendatang, bertepatan dengan dimulainya perjalanan mereka di ajang kontinental.

Menurut surat kabar tersebut, manajemen Al-Ittihad memutuskan untuk tidak memulangkan rombongan tim ke Jeddah usai laga melawan Al-Faisaly, dan langsung menuju ibu kota Qatar, Doha, dari Riyadh, sebagai langkah yang bertujuan memangkas jam perjalanan serta memberikan istirahat sebanyak mungkin kepada para pemain dalam rentang waktu yang tidak melebihi 72 jam.

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Al-Ittihad bersiap menghadapi Al-Faisaly di stadion tuan rumah di Al-Majma'ah, Jumat malam, dalam lanjutan kompetisi Liga Saudi, sebelum bertandang ke Al-Shamal Qatar pada Senin mendatang, dalam laga pembuka perjalanan mereka di ajang Liga Champions Asia Elite.

"Asharq Al-Awsat" menjelaskan bahwa rombongan Al-Ittihad akan berangkat dari Jeddah menuju Riyadh pada Kamis, sebelum melanjutkan perjalanan dengan bus ke Al-Majma'ah untuk menjalani pertandingan, lalu kembali ke Riyadh setelah peluit panjang, dan dari sana langsung menuju Doha tanpa kembali lagi ke Jeddah.

AFC Champions League Elite
Al-Shamal crest
Al-Shamal
ALS
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

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Pengaturan ini muncul di tengah keinginan tim manajemen dan tim teknis untuk mengurangi kesulitan perjalanan bagi para pemain, terutama karena tim harus berpindah-pindah antara tiga kota, yaitu Riyadh, Al-Majma'ah, dan Doha, dalam rentang waktu yang sangat singkat, yang dapat melipatgandakan tingkat kelelahan fisik.

Al-Ittihad berharap langkah ini dapat membantu tim tiba di Doha dengan kesiapan fisik terbaik yang mungkin dicapai, sebelum menjalani pertandingan pertama mereka di edisi baru Liga Champions Asia Elite, ketika menghadapi Al-Shamal Qatar pada Senin, dalam awal perjalanan Al-Ameed di kompetisi kontinental.

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