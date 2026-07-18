Keputusan mengejutkan dari FIFA... Argentina bebas mengulangi "insiden kontroversial" tersebut

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengakhiri kontroversi seputar pengibaran spanduk oleh tim nasional Argentina yang bertuliskan “Kepulauan Falkland adalah milik Argentina”, setelah memberikan lampu hijau kepada Argentina untuk kembali mengibarkan bendera tersebut jika mereka menang dalam final Piala Dunia 2026 besok, Minggu, melawan Spanyol.

Jaringan “Sky Sports” Inggris mengungkapkan bahwa badan pengatur sepak bola dunia tersebut telah memberikan persetujuannya, dengan pertimbangan bahwa para pemain Argentina diperbolehkan untuk mengekspresikan pendapat mereka, menurut Ketua Tim Kerja Andrew Giuliani, meskipun peraturan FIFA melarang segala bentuk demonstrasi politik di lapangan selama turnamen yang diselenggarakannya.

Timnas Argentina sebelumnya memicu kontroversi besar setelah mengibarkan spanduk di lapangan yang bertuliskan “Kepulauan Falkland adalah milik Argentina” setelah mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026, yang merupakan pelanggaran jelas terhadap peraturan FIFA.

Inggris Raya Menuntut Penyelidikan Menyeluruh

Sejak Rabu lalu, insiden spanduk tersebut telah mengambil arah politik, di mana Inggris menuntut dilakukannya penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut, sementara Presiden Argentina Javier Milei menyatakan bahwa ia memahami sikap para pemainnya.

Kepulauan Falkland, sebuah kepulauan Britania yang terletak 600 kilometer di lepas pantai Argentina, tetap menjadi isu sensitif dalam hubungan antara London dan Buenos Aires, yang telah bersengketa mengenai kedaulatan wilayah tersebut selama puluhan tahun.

Pada tahun 1982, pecah perang berdarah antara kedua negara setelah Argentina menyerbu kepulauan tersebut, dan pasukan Inggris merebut kembali Kepulauan Falkland setelah 74 hari pertempuran, yang mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar, yaitu 649 orang Argentina dan 255 orang Inggris tewas.

Mili mengubah sikapnya dan mendukung para pemain

Awalnya, Presiden Argentina Javier Milei tampak meremehkan situasi tersebut, di mana ia mengatakan pada hari Rabu: “Janganlah kita membesar-besarkan masalah ini. Kepulauan Falkland akan direbut kembali melalui diplomasi yang bijaksana, bukan melalui tindakan nasionalisme murahan.”

Namun, Milei segera mengubah pendiriannya dan menyatakan dukungan penuh kepada para pemain, sambil menjelaskan bahwa perasaan terhadap Kepulauan Falkland “adalah perasaan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Argentina, dan mereka sepenuhnya berhak untuk mengungkapkannya.”

Kepala negara itu menegaskan: “Memang benar, Kepulauan Falkland adalah milik Argentina, dan kami akan merebutnya kembali, tetapi kami akan melakukannya secara diplomatis, dengan bijaksana dalam setiap langkah kami,” dalam pernyataan yang mencerminkan keseimbangan yang cermat antara dukungan terhadap para pemain dan pemeliharaan hubungan diplomatik.