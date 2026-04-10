Keputusan mengejutkan dari Conselho menjelang pertandingan penentu di Asia

Pelatih Al-Ittihad Jeddah asal Portugal, Sergio Conceição, memutuskan untuk memberikan hari libur penuh kepada para pemainnya, setelah jadwal pertandingan dan latihan yang padat.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi menjelaskan bahwa tim dijadwalkan kembali berlatih besok, Sabtu, di stadion klub, sebagai persiapan menghadapi Al-Wahda dari Uni Emirat Arab pada Selasa mendatang dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions Asia.

Keputusan ini diambil hanya dua hari setelah kekalahan dramatis Al-Ittihad dari Neom dengan skor 3-4 dalam pertandingan tunda putaran ke-29 Liga Roshen Saudi, di mana tim tersebut menjalani sesi latihan pada hari berikutnya tanpa istirahat.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa ke-12 pemain asing yang tersedia siap untuk bertanding, termasuk bek Kamerun Stefan Keller yang terdaftar di Asia.

Pemain Mali, Mohamedou Doumbia, tetap menjadi satu-satunya pemain asing yang absen, setelah mengalami cedera robekan ligamen cruciatum bulan lalu.

Jika Al-Ittihad berhasil melewati rintangan Al-Wahda dari Uni Emirat Arab, tim ini akan menghadapi tim Jepang Machida Zelvia di babak perempat final turnamen kontinental tersebut, yang sisa tahapannya akan diselenggarakan di Jeddah.