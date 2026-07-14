Keputusan mendadak dari Inzaghi memicu kontroversi di dalam Al-Hilal

Dalam keputusan teknis pertamanya yang krusial sebagai persiapan menyambut musim baru, pelatih asal Italia Simone Inzaghi mengirimkan pesan yang jelas mengenai citra Al-Hilal yang ingin ia bangun, setelah mencoret salah satu bek andalan tim dari daftar pemain yang akan berangkat ke pemusatan latihan luar negeri. Langkah ini mencerminkan perubahan besar dalam perhitungan teknisnya, sekaligus memunculkan berbagai pertanyaan mengenai masa depan sang pemain di klub.

Simone Inzaghi, pelatih Al-Hilal asal Italia, tidak memasukkan bek Ali Al-Bulaihi ke dalam daftar pemain yang akan berangkat ke Austria pada Rabu ini untuk mengikuti pemusatan latihan di luar negeri, yang akan berlangsung hingga 3 Agustus mendatang, sebagai bagian dari persiapan tim menjelang musim baru.

Menurut surat kabar olahraga Saudi, indikasi awal menegaskan bahwa Al-Bulaihi tidak lagi masuk dalam rencana teknis Inzaghi untuk musim depan, meskipun kontraknya dengan Al-Hilal masih berlaku hingga musim panas tahun depan.

Bek berusia 36 tahun itu telah kembali mengikuti latihan bersama pada akhir pekan lalu, setelah lulus tes fisik dan otot, menyusul kesembuhannya dari flu yang membuatnya absen berlatih bersama rekan-rekannya di awal masa persiapan, setelah kembali dari liburan musim panas.

Al-Bulaihi dianggap sebagai salah satu bek terkemuka yang pernah membela Al-Hilal dalam beberapa tahun terakhir. Ia telah tampil dalam 263 pertandingan bersama tim tersebut selama delapan setengah musim, mencetak 23 gol, dan menciptakan tiga assist, sebelum dipinjamkan ke Al-Shabab pada Januari lalu.

Selama kariernya bersama Al-Hilal, Al-Bulaihi turut berkontribusi dalam meraih lima gelar Liga Saudi, tiga gelar Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifain, tiga gelar Piala Super Saudi, serta dua gelar Liga Champions Asia, sehingga menjadikannya salah satu pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah klub selama beberapa tahun terakhir.

Rombongan Al-Hilal dijadwalkan berangkat ke Austria pada hari Rabu untuk menjalani pemusatan latihan, yang akan diisi dengan empat pertandingan persahabatan. Tim ini akan memulai dengan menghadapi Sturm Graz pada 19 Juli, kemudian menghadapi Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan empat hari kemudian, sebelum bertanding melawan MC Alger pada 29 Juli, dan menutup rangkaian pertandingan persahabatan dengan menghadapi Al-Ahli Qatar pada hari terakhir pemusatan latihan.