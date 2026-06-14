Keputusan mendadak dari "BeIN Sports" terkait pertandingan Mesir melawan Belgia

Timnas Mesir akan menjalani pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026 besok, Senin, melawan timnas Belgia, dalam laga pembuka perjalanan "Faraon" di Grup 7 Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Keputusan yang Aneh

Dalam keputusan yang menarik perhatian, jaringan "BeIN Sports" dari Qatar menugaskan Khalil Al-Balushi dari Oman dan Mohamed Mabrouki dari Tunisia untuk menjadi komentator pertandingan tersebut.

Saluran tersebut tidak menugaskan pertandingan ini kepada komentator Mesir mana pun di saluran tersebut, terutama Ali Mohamed Ali, yang merupakan hal yang tidak biasa dalam liputan media besar yang biasanya memastikan pertandingan tim nasional dikomentari oleh komentator dari negara yang sama, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan olahraga Mesir.

Pertandingan ini akan disiarkan pada pukul 10 malam waktu Kairo dan Makkah, melalui jaringan beIN Sports, penyiar eksklusif turnamen di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, serta saluran televisi terestrial Aljazair yang memperoleh hak siar sejumlah pertandingan Piala Dunia.

Pertandingan ini memiliki arti yang sangat penting karena menjadi ujian pertama bagi timnas Mesir di ajang dunia ini. Timnas Mesir berupaya meraih awal yang kuat melawan lawan Eropa yang berpengalaman, dalam pertandingan yang mendapat perhatian luas dari publik di tengah harapan akan penampilan gemilang yang akan membawa Mesir ke jalur kualifikasi babak 16 besar.