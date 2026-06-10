Keputusan Koeman untuk tidak memanggil kiper tersebut ke Piala Dunia memicu ketegangan

Chris Woerts tidak terkesan dengan para penjaga gawang tim nasional Belanda di Piala Dunia. Ahli pemasaran olahraga ini sangat berharap pelatih kepala Ronald Koeman membuat pilihan yang berbeda dalam hal tersebut.

Theo Janssen setidaknya tidak memiliki preferensi yang jelas mengenai kiper ideal untuk Oranje. ''Mereka adalah tiga kiper yang agak mirip,'' kata mantan gelandang itu pada Rabu di De Oranjezomer.

''Kami tidak memiliki kiper yang benar-benar unggul. Mereka semua memiliki level yang sebanding. Roefs atau Flekken, tidak masalah,'' kata Janssen, mengantisipasi kemungkinan kiper lain selain Bart Verbruggen pada pertandingan pembuka melawan Jepang di Piala Dunia hari Minggu.

Koeman yakin Verbruggen akan pulih tepat waktu untuk Minggu, tapi belum bisa memberikan kepastian definitif. Pelatih Oranje ingin memantau perkembangan cedera kiper yang absen saat melawan Uzbekistan ini setiap hari.

Woerts kemudian ikut campur dalam diskusi: “Kiper terbaik ada di rumah: Justin Bijlow. KNVB tidak punya dana untuk itu, mereka sedang berhemat. Mereka sebenarnya masih bisa membawa kiper keempat.”

Janssen kemudian mengalihkan perhatian ke lini lain timnas Belanda. Menurut analis dan pelatih amatir ini, lini tengah yang terdiri dari Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, dan Frenkie de Jong terlalu statis.

''Lini tengahnya tidak pas,'' kata Janssen yang cemas kepada Koeman. ''Tambahkan pemain lain di sana. Karena terlalu monoton. Jika kita terus begini, kita tidak akan menjadi juara dunia.''