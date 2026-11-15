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Arsene Wenger menolak permintaan dari para pejabat Asosiasi Sepakbola Eropa "UEFA" untuk bersaing melawan Gianni Infantino dalam pemilihan presiden Federasi Sepakbola Internasional "FIFA".

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Pelatih legendaris asal Prancis yang kini berusia 77 tahun itu sempat mencuat sebagai salah satu kandidat potensial untuk menggulingkan Infantino, sosok kontroversial, dalam pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan berlangsung Maret mendatang.

Menurut laporan surat kabar Inggris "Times", Wenger mundur dari perebutan kursi kepresidenan tersebut setelah berkonsultasi dengan sejumlah pejabat terkemuka sepak bola, dalam sebuah pukulan telak bagi upaya UEFA yang ingin mengganti presiden FIFA saat ini.

Konfederasi Eropa itu meyakini bahwa pelatih asal Prancis tersebut merupakan salah satu dari sedikit nama yang memiliki kredibilitas internasional yang cukup untuk bersaing secara serius melawan presiden yang sedang menjabat.

Sebaliknya, berbagai informasi menunjukkan bahwa sejumlah figur penting di dalam FIFA mendorong Wenger untuk tidak maju, sehingga mantan pelatih Arsenal itu pada akhirnya memutuskan untuk tidak menantang pria yang telah mengangkatnya ke posisinya saat ini.

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Wenger menjabat sebagai kepala divisi pengembangan sepak bola global di FIFA sejak tahun 2019, setelah pada tahun sebelumnya mengakhiri perjalanan kariernya yang luar biasa selama 22 tahun bersama Arsenal.

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Keputusan Wenger ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara UEFA dan Infantino, akibat sebuah usulan kontroversial yang mengatur penjualan saham komersial dalam edisi Piala Dunia mendatang kepada para investor dari sektor swasta.

Proyek yang dikenal dengan nama "Yayasan FIFA Forward" itu memicu gelombang penolakan luas dari badan-badan sepak bola di seluruh dunia, sebelum akhirnya dibatalkan.

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Wenger sendiri secara terbuka telah menjaga jarak dari usulan-usulan tersebut, dengan menegaskan bahwa ia baru mengetahuinya melalui laporan media, dan ia pun menyambut baik pembatalannya.

UEFA menghabiskan beberapa bulan untuk mencari penantang yang memiliki kredibilitas memadai guna menghadapi Infantino, yang memimpin FIFA sejak tahun 2016.

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Kendati demikian, Infantino yang berusia 56 tahun itu berhasil meraih dukungan besar dari badan-badan sepak bola di Afrika dan Asia, yang semakin memperkuat posisinya menjelang pemilihan.

Pejabat sepak bola asal Jepang, Kozo Tashima, telah mengumumkan niatnya untuk menantang Infantino, sementara UEFA masih memiliki kesempatan untuk mencari kandidat lain sebelum batas akhir pengajuan pencalonan pada hari Rabu.

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Setiap kandidat yang ingin ikut dalam pemilihan harus memperoleh dukungan dari minimal lima asosiasi sepak bola nasional, sementara pemilihan diputuskan akan digelar pada 18 Maret di ibu kota Maroko, Rabat.

Wenger tetap menjadi salah satu sosok paling dihormati di dunia sepak bola, setelah membawa Arsenal meraih tiga gelar Liga Premier Inggris dan tujuh gelar Piala FA, sepanjang perjalanan kariernya yang luar biasa bersama klub tersebut.