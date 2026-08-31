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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Keputusan final: Liverpool menentukan sikap soal kepindahan Gakpo ke City

Transfers
C. Gakpo
Liverpool
Manchester City
Premier League
Belanda
Inggris

Keseruan momen-momen terakhir bursa transfer

Liverpool telah menegaskan sikapnya terkait kepindahan penyerang asal Belanda, Cody Gakpo, ke Manchester City selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", Liverpool menolak tawaran dari Manchester City sebesar 80 juta pound sterling untuk mendatangkan Gakpo, sehingga sang pemain kini semakin dekat untuk bertahan bersama The Reds pada periode mendatang.

Gakpo, yang berusia 27 tahun, sebenarnya ingin pindah ke tim asuhan Enzo Maresca, bersamaan dengan rampungnya kepindahan Bradley Barcola ke Liverpool dari Paris Saint-Germain.

Kini semua pihak telah memastikan, melalui komunikasi langsung, bahwa transaksi tersebut dibatalkan, setelah Liverpool menolak tawaran awal senilai 75 juta pound sterling, ditambah 5 juta pound sterling sebagai bonus tambahan.

Manchester City kini sepenuhnya berfokus pada upaya merekrut Enzo Fernandez dari Chelsea, pemain yang telah menjadi minat klub tersebut sepanjang periode transfer musim panas ini.

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Surat kabar "The Athletic" sebelumnya melaporkan pada hari Sabtu bahwa Gakpo telah memutuskan untuk pindah ke Manchester City, di tengah pembicaraan yang dilakukan semua pihak untuk mencapai kesepakatan.

Gakpo tampil sebagai starter dalam dua laga pembuka Liverpool di Liga Primer Inggris, di mana ia mencetak satu gol saat imbang 2-2 melawan Newcastle United, dan memberikan satu assist dalam laga imbang 2-2 di kandang sendiri melawan Nottingham Forest pada hari Sabtu.

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