Barcelona tidak memandang kepergian Ferran Torres ke Paris Saint-Germain sebagai kerugian teknis yang besar, meski pemain tersebut memiliki peran penting dalam skuad tim pada periode lalu. Klub Katalan itu menilai bahwa kesepakatan ini menghasilkan keuntungan finansial dan teknis yang membantu mereka untuk bergerak dengan kuat di bursa transfer saat ini.

Paris Saint-Germain mengumumkan rampungnya kesepakatan dengan Torres yang datang dari Barcelona dengan nilai 50 juta euro, sehingga penyerang asal Spanyol itu mendapatkan nomor punggung 9 bersama tim Prancis tersebut, dalam sebuah kesepakatan yang digambarkan oleh klub Katalan sebagai kesepakatan yang sukses dari sisi ekonomi, terutama karena kontrak pemain hanya tersisa satu tahun lagi.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa kepindahan Torres merupakan transaksi penjualan terbesar kelima dalam sejarah Barcelona, seraya menegaskan bahwa keuntungan finansialnya tidak akan terbatas pada nilai transfer, karena klub juga akan menghemat sebagian dari tagihan gaji para pemainnya, hal yang memberi mereka ruang lebih luas untuk bergerak sesuai aturan financial fair play di Liga Spanyol.

Surat kabar itu menyimpulkan bahwa kesepakatan ini merupakan suntikan finansial yang kuat bagi Barcelona, setelah klub berada dalam posisi yang lebih baik sehingga memungkinkan mereka untuk mendaftarkan pemain-pemain baru, di samping memudahkan pergerakan mereka di bursa transfer, dan yang teratas adalah kesepakatan untuk gelandang Spanyol, Rodri.

Meski kepergian Torres, di samping hengkangnya Robert Lewandowski, membuat Barcelona untuk saat ini tanpa penyerang murni, pelatih asal Jerman Hansi Flick tampaknya tidak khawatir dengan kekosongan ini, karena klub memperkirakan akan merampungkan satu atau dua kesepakatan untuk memperkuat lini serang.

Kesepakatan untuk pemain Argentina Julian Alvarez menjadi opsi utama yang mengemuka, dengan adanya alternatif lain di meja manajemen, sementara Flick juga mempertimbangkan untuk mengandalkan penyerang palsu (false nine) pada sejumlah pertandingan, dengan memanfaatkan elemen-elemen yang mampu menjalankan peran ini, seperti Dani Olmo dan Anthony Gordon.

Dengan demikian, tampaknya Barcelona berhasil mengubah kepergian Torres dari potensi kerugian menjadi peluang finansial baru, yang memberi klub ruang lebih luas untuk menyusun ulang skuad mereka dan bersiap menghadapi musim mendatang.