Kepergian Diaby ditolak: Suporter Al-Ittihad bangkit demi melindungi bintang utama mereka

Suporter Al-Ittihad meluncurkan kampanye besar-besaran melalui platform "X" dengan tagar (#رحيل_ديابي_مرفوض1), dalam pesan jelas yang mencerminkan penolakan tegas mereka terhadap gagasan kepergian pemain Prancis Moussa Diaby dari skuad "Sang Dekan", setelah semakin santer kabar yang menyebut sang pemain hampir meninggalkan klub dan kembali ke Liga Jerman.

Aksi para suporter ini muncul bersamaan dengan kabar yang mengindikasikan bahwa Diaby telah mencapai kesepakatan dengan Bayer Leverkusen dari Jerman, untuk bergabung ke skuad mereka dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2031. Hal ini menyulut kemarahan para pendukung Al-Ittihad yang menilai bahwa kepergian winger Prancis itu pada waktu seperti ini merupakan pukulan baru bagi ambisi tim, terutama setelah sejumlah nama meninggalkan klub belakangan ini.

Si Rusa Prancis, "garis merah"

Sejak kedatangannya ke Al-Ittihad pada musim panas tahun 2024, Diaby berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu elemen penting dalam sistem permainan tim. Ia tidak butuh waktu lama untuk menjelma menjadi pemain yang diandalkan para suporter untuk membuat perbedaan, berkat kecepatannya serta kemampuannya menembus ruang dan menciptakan ancaman dari sisi lapangan.

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Nama winger Prancis itu juga terkait dengan pencapaian-pencapaian penting dalam perjalanan Al-Ittihad selama periode lalu, setelah ia menjadi bagian dari elemen yang turut mengantarkan "Sang Dekan" merengkuh gelar Liga Roshn dan Piala Pelayan Dua Kota Suci. Hal itu membuatnya, bagi sebagian besar suporter, lebih dari sekadar pemain asing, melainkan salah satu pilar yang harus dipertahankan.

Karena alasan inilah kampanye suporter datang dengan kekuatan sebesar ini, sebab pendukung Al-Ittihad tidak memandang Diaby sebagai pemain yang mudah digantikan, melainkan menganggap kepergiannya sebagai kelanjutan dari rentetan kehilangan elemen-elemen berpengaruh, di saat mereka justru menantikan manajemen klub bergerak memperkuat tim dan mempertahankan tulang punggungnya.

Kepergian Diaby, "kejutan besar"

Sejumlah suporter Al-Ittihad menilai bahwa persoalannya tidak hanya terletak pada kepergian Diaby, tetapi juga pada momen ketika keputusan yang mungkin diambil itu datang, terutama dengan adanya perasaan yang kian menguat bahwa klub mulai kehilangan bintang-bintangnya satu per satu tanpa memperoleh gantinya yang memberikan rasa stabilitas dan kekuatan yang sama.

Sebagian suporter meyakini bahwa kepergian Diaby dapat membuka pintu bagi krisis baru di dalam tim, karena winger Prancis itu merupakan salah satu solusi ofensif terpenting, sekaligus menggantikannya dengan pemain yang memiliki kecepatan, pengalaman, dan kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan Liga Roshn bukanlah perkara mudah.

Para suporter tidak menyembunyikan kekhawatiran mereka bahwa kepergian Diaby akan berubah menjadi babak baru dalam rangkaian keputusan yang membuat Al-Ittihad masuk ke dalam pusaran pembangunan ulang yang terus-menerus, alih-alih mempertahankan tim yang mampu bersaing dan stabil selama beberapa musim berturut-turut.

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Sementara tuntutan untuk mempertahankan "Si Rusa Prancis" kian meningkat, keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen Al-Ittihad, yang kini berada di hadapan ujian nyata di depan para suporternya: apakah mereka berpegang pada salah satu bintang terpenting tim dan menutup pintu kepergiannya, atau membuka jalan bagi transfer baru yang mungkin kembali menempatkan klub pada tugas mencari pengganti?

Pada akhirnya, tagar #رحيل_ديابي_مرفوض1 bukan sekadar kampanye sesaat di media sosial, melainkan pesan jelas dari suporter Al-Ittihad bahwa ada nama-nama yang mereka pandang mewakili masa depan tim dan tidak ingin mereka kehilangannya. Dan jika Diaby memang dalam perjalanan menuju Leverkusen, maka manajemen akan membutuhkan lebih dari sekadar transaksi pengganti untuk meyakinkan suporter bahwa kepergiannya tidak akan menjadi awal dari krisis baru di dalam tubuh "Sang Dekan".