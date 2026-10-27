Pemain Maroko Achraf Hakimi menjadi perbincangan hangat di media sosial usai kemenangan Paris Saint-Germain atas Olympique Lyon dengan skor 2-0 pada Senin malam kemarin di Liga Prancis.

Pemain asal Maroko itu, yang menjadi kapten tim dalam ketiadaan Marquinhos, tampil dengan gaya baru berupa kepang rambut, sebuah model rambut yang tidak luput dari perhatian.

Dari pihaknya, akun resmi Liga Prancis mengomentari perubahan ini dengan membagikan pesan yang jenaka: "Gaya rambut baru, tetapi keanggunan yang tetap memukau."

Pemain internasional Maroko itu dengan cepat membalas penuh humor: "Kepangan yang kuat, persis seperti keterikatanku dengan Paris", disertai emotikon tertawa.

Setelah absen dari acara Ballon d'Or di London, Hakimi menempati peringkat ketiga belas dalam klasemen dunia, sebuah posisi yang mungkin terasa kejam mengingat musim yang dijalaninya, kendati penampilannya menghadapi Lyon diwarnai sejumlah kesalahan teknis yang tidak biasa.