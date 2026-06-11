Kenyonis mencatatkan diri dalam sejarah Piala Dunia dengan rekor yang mengagumkan

Julian Kenionis, bintang Al-Qadisiyah asal Arab Saudi, mencuri perhatian bersama tim nasional Meksiko dalam pertandingan pembuka melawan Afrika Selatan di Piala Dunia 2026.

Kenyonis berhasil mencetak gol pertama dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Meksiko 2-0, dalam putaran pertama Grup A yang juga dihuni oleh Ceko dan Korea Selatan.

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Hanya dalam waktu 9 menit, Kenyonis berhasil mencetak gol dengan memanfaatkan kesalahan fatal kiper Afrika Selatan yang terjatuh, lalu melepaskan tendangan keras ke gawang.

Ini merupakan gol tercepat ketiga dalam sejarah pertandingan pembuka Piala Dunia, setelah gol yang dicetak oleh pemain Brasil, Cesar R. Sampaio, ke gawang Skotlandia setelah 4 menit berlalu pada Piala Dunia 1998.

Di posisi kedua, ada pemain Jerman Philipp Lahm yang berhasil mencetak gol ke gawang Kosta Rika dengan tendangan indah setelah 6 menit berlalu pada edisi 2006.

Kenyonis berada di belakang keduanya dan mencatatkan namanya dengan gemilang dalam penampilan Piala Dunia pertamanya.



