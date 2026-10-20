Bayern Munich menerima pukulan jelang laga yang dinanti-nantikan menghadapi Arsenal di Liga Champions Eropa, setelah pelatih asal Belgia mereka, Vincent Kompany, absen dari latihan dan konferensi pers sebelum pertandingan akibat terkena infeksi virus, di tengah harapan agar ia bisa kembali tepat waktu untuk memimpin tim dalam duel yang dijadwalkan berlangsung Rabu.

Klub Jerman itu mengumumkan, dalam pernyataan resmi pada Selasa, bahwa Kompany dianjurkan untuk beristirahat akibat infeksi virus tersebut, sehingga ia tidak dapat menghadiri sesi latihan dan konferensi pers sebelum laga, dalam rangkaian matchday ketiga fase liga turnamen antarbenua tersebut.

Pelatih asal Belgia itu sebelumnya menyaksikan kemenangan telak Bayern atas Leipzig dengan skor 6-1, Sabtu lalu, di Liga Jerman, dari bangku cadangan, setelah ia juga mengalami masalah pada paha, sementara asistennya, Aaron Danks, yang mengarahkan para pemain selama pertandingan.

Danks memimpin latihan tim, dan juga akan menghadiri konferensi pers menggantikan Kompany, dalam tugas yang sebelumnya pernah ia jalani musim lalu, ketika pelatih asal Belgia itu absen karena skorsing pada leg pertama semifinal Liga Champions Eropa menghadapi Paris Saint-Germain.

Absennya Olise

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Dalam konteks terkait, Bayern Munich akan kehilangan jasa winger asal Prancis mereka, Michael Olise, saat menghadapi Arsenal, sehingga mengharuskan para pemain lainnya untuk menutupi ketidakhadirannya dalam salah satu laga paling menonjol di pekan Eropa ini.

Penyerang asal Inggris, Harry Kane, meminta rekan-rekannya untuk memanfaatkan peluang dan memikul tanggung jawab, seraya menegaskan bahwa absennya seorang pemain inti memengaruhi tim, namun hal itu memberi pemain lain kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka.

Kane berkata: "Ketika salah satu pemain inti absen, kamu pasti merasakan perbedaannya, tetapi di momen-momen seperti ini, pemain lain harus memikul tanggung jawab dan merebut peluang. Pemain lain bisa tampil, dan kami berharap mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya."

Laga ini mengandung arti penting khusus bagi kedua tim, di tengah upaya masing-masing untuk memperkuat posisinya di fase liga, sementara Bayern bersandar pada catatan sejarah yang memberinya keunggulan moral, karena kemenangan terakhir Arsenal di Munich terjadi pada tahun 2013.