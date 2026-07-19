Kemps: Pengalaman Argentina akan mengalahkan Spanyol... dan Messi terbebas dari tekanan Eropa

Mario Alberto Kempes, legenda tim nasional Argentina, menegaskan bahwa Argentina merupakan kandidat terkuat untuk menjuarai Piala Dunia 2026.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Kempes—yang memimpin timnas Argentina meraih gelar Piala Dunia 1978 serta menjadi top skor dan salah satu bintang terkemuka turnamen tersebut—mengingat kembali kenangannya tentang pertandingan final, sekaligus berbicara mengenai pandangannya terhadap laga yang dinantikan melawan timnas Spanyol di final Piala Dunia 2026.

Kempes mengatakan mengenai bertanding di final Piala Dunia: “Hal pertama yang harus Anda sadari adalah bahwa Anda telah melakukan segalanya dengan benar hingga saat ini, tetapi untuk menang, Anda harus tampil sebaik mungkin, karena ini adalah pertandingan terakhir dan penentu, yang bisa menempatkan Anda di puncak atau membuat Anda berada di posisi kedua. Memenangkan Piala Dunia bukanlah hal yang mudah, dan mengulanginya jauh lebih sulit. Argentina memiliki peluang untuk mencapainya, dan bagi saya mereka adalah favorit utama. Jika Messi mengangkat trofi itu, rasanya seperti menyentuh langit; tidak ada pencapaian yang lebih besar dari itu.”

Ia menambahkan mengenai perbedaan antara pertandingan biasa dan final: “Ini tidak bisa dianggap sebagai pertandingan biasa, ini adalah final, dan final selalu rumit. Ada banyak tekanan, banyak hal yang dipertaruhkan, dan kamu harus tahu cara bermain dalam pertandingan seperti ini.”

Dia melanjutkan: “Saya orang Argentina, dan para penggemar Spanyol telah menerima saya dengan hangat, begitu pula para penggemar Valencia, tetapi sebagai orang Argentina, saya akan selalu mendukung Argentina. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru, karena kedua tim sama-sama mahir menguasai bola. Akan ada tekanan tinggi dari kedua belah pihak, dan tidak ada yang akan membiarkan lawan keluar dengan bola dengan mudah, karena tekanan akan sangat tinggi. Pada akhirnya, jelas bahwa tim yang kalah akan menderita, baik Argentina maupun Spanyol, tapi ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa.”

Mengenai prediksinya untuk final Piala Dunia, ia mengatakan: “Argentina telah melewati banyak kesulitan, karena mereka terpaksa membalikkan keadaan dalam tiga pertandingan, dan ini membuktikan bahwa mereka tahu cara bertahan dalam tekanan serta cara bangkit kembali dalam pertandingan. Sedangkan Spanyol berhasil menyelesaikan pertandingan-pertandingannya dalam waktu normal, dan memenangkan dua di antaranya hampir di menit-menit terakhir, yang menunjukkan bahwa semuanya mengarah ke pertandingan yang seimbang. Namun, saya melihat Argentina sedikit lebih unggul, karena jika mereka perlu membalikkan keadaan, mereka tahu cara melakukannya.”

Mengenai performa yang ditunjukkan oleh Lionel Messi di turnamen ini, Kempes berkomentar: “Saya rasa tidak ada yang mengira hal ini akan terjadi, dan saya pun termasuk di antaranya. Saya mengira dia perlu berbicara dengan pelatih untuk mengetahui berapa menit dia akan diturunkan, tetapi dia seolah-olah mengalami masa muda kedua, dan ini merupakan hal yang luar biasa baginya. Dia bermain di liga yang tidak seperti liga-liga Eropa, yang mengandalkan sistem ketat dan menuntut tekanan terus-menerus untuk selalu menang. Sedangkan di Miami, dia bisa menikmati hidup dan pergi bersama keluarganya ke mana saja, yang membuatnya tiba di turnamen ini dalam kondisi prima, dengan semangat tinggi dan motivasi yang kuat.”

Kemps menyimpulkan: “Spanyol memiliki fondasi yang bagus. Pertama, mereka memiliki pemain-pemain hebat yang mahir mengolah bola, serta lini tengah yang berbahaya. Mereka mencetak sedikit gol, tetapi juga kebobolan sedikit, jadi saya yakin mereka akan menjadi lawan yang sangat tangguh.”