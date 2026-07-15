"Kemenangan telak dan gemilang"... Surat kabar Spanyol merayakan malam "kemenangan telak atas Prancis"

Surat kabar Spanyol merayakan prestasi tim nasional negaranya setelah lolos ke final Piala Dunia 2026, menyusul kemenangan atas Prancis dengan skor 2-0 di semifinal. Mereka mengisi halaman depan mereka untuk memuji penampilan yang ditunjukkan para pemain asuhan pelatih asal Spanyol tersebut, sekaligus menegaskan bahwa "La Roja" semakin dekat untuk merebut kembali gelar juara dunia setelah absen selama 16 tahun.

Surat kabar "Marca" menampilkan judul besar: "Kemenangan Telak yang Bersejarah", merujuk pada keunggulan telak atas tim nasional Prancis.

Surat kabar tersebut juga menyoroti bahwa Spanyol mencapai final Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya setelah “menghancurkan Prancis”, memuji penampilan taktis yang luar biasa, serta menegaskan bahwa dua gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro membawa tim nasional tersebut ke final.

Sedangkan “AS”, hanya mencantumkan satu kata di sampulnya: “Luar Biasa!”, dengan menilai bahwa Spanyol menampilkan pertandingan yang luar biasa dan membuat Prancis “tak berdaya”.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Oyarzabal mencetak gol kelimanya di turnamen ini, sementara Pedro Porro turut berkontribusi dengan gol keduanya, sehingga keduanya membawa tim nasional ke final.

Sementara itu, “Mundo Deportivo” memilih judul: “Betapa Hebatnya Mereka!”, menegaskan bahwa “La Roja” menaklukkan tim Prancis yang tak berdaya dalam serangan, dan mencapai final Piala Dunia setelah penampilan yang digambarkannya sebagai “luar biasa”, serta menambahkan bahwa tim Spanyol akan berjuang untuk meraih gelar kedua setelah 16 tahun sejak gelar 2010.

Surat kabar “Sport” mengikuti pendekatan yang sama, dengan judul yang sama: “Betapa hebatnya mereka!”, menilai bahwa tim nasional Spanyol “menghancurkan Prancis” dan lolos ke final dengan layak, serta memuji penampilan kolektif dan disiplin taktis yang ditunjukkan tim sepanjang pertandingan.

Perayaan ini tidak hanya terbatas pada surat kabar olahraga; “El Mundo”, salah satu surat kabar umum terbesar di Spanyol, mengangkat prestasi ini di halaman depannya dengan judul: “Kekuatan Tim”, menegaskan bahwa permainan tim Spanyol yang menakjubkan telah mengungguli Prancis, dan membawa tim tersebut kembali ke final Piala Dunia setelah penampilan yang digambarkannya sebagai “ajaib”.

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