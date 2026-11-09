Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Kembalinya sang tank: Al-Ittihad Saudi dapatkan kembali senjata yang hilang selama 8 bulan

Al Ittihad
Saudi Pro League
M. Doumbia
Arab Saudi
Mali

Bintang Al-Ameed Kembali dengan Kekuatan Penuh

Al-Ittihad Arab Saudi menerima suntikan penting dengan kembalinya gelandang asal Mali, Mohamed Doumbia, ke latihan bersama tim pada Senin hari ini, setelah absen cukup lama akibat cedera, dalam perkembangan yang memberi staf kepelatihan opsi tambahan menjelang dimulainya kembali kompetisi, khususnya dengan kebutuhan tim untuk memperkuat pilihan di lini tengah.

Kembalinya Doumbia terjadi setelah absen sekitar 8 bulan, akibat mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) lutut saat pertandingan melawan Al-Khaleej pada Maret lalu, dalam ajang Piala Pelayan Dua Tanah Suci. Cedera itu mengharuskannya menjalani operasi dan program rehabilitasi yang panjang.

Pemain tersebut menjalani program pemulihan dan rehabilitasi di kota Lyon, Prancis, sebelum berhasil melewati tahapan-tahapan utama penyembuhan dan kembali ke latihan bersama tim, untuk memulai fase baru yang menargetkan pemulihan penuh kesiapan fisik dan teknisnya.

Baca juga: Resmi: Laga klasik dan derbi panas dalam 65 hari yang menggelora di Liga Roshn

Meski bergabung kembali dalam latihan bersama tim, kembalinya Doumbia ke lapangan pertandingan tidak akan tergesa-gesa, karena staf kepelatihan menanganinya dengan hati-hati, dengan kecenderungan untuk menambah beban latihannya secara bertahap, guna menghindari paparan tekanan fisik yang besar setelah masa absen yang panjang.

Pertandingan berikutnya
ALK

ALK

Saudi Pro League

20 Nov 2026

ITT

ITT

Kembalinya pemain tersebut memiliki arti penting tambahan di tengah cedera pergelangan kaki yang dialami pemain asal Kolombia, Richard Rios, yang akan menjauhkannya dari lapangan selama beberapa pekan, sehingga pulihnya Doumbia menjadi bagian dari solusi yang bisa diandalkan Al-Ittihad untuk menutupi kekurangan di lini tengah.

Staf kepelatihan berharap pemain tersebut dapat mengembalikan performanya dalam beberapa pekan mendatang, dengan keikutsertaannya secara resmi ditentukan berdasarkan sejauh mana responsnya terhadap beban latihan dan evaluasi kondisi fisiknya, serta menargetkan persiapannya secara bertahap selama Desember mendatang.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google