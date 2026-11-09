Al-Ittihad Arab Saudi menerima suntikan penting dengan kembalinya gelandang asal Mali, Mohamed Doumbia, ke latihan bersama tim pada Senin hari ini, setelah absen cukup lama akibat cedera, dalam perkembangan yang memberi staf kepelatihan opsi tambahan menjelang dimulainya kembali kompetisi, khususnya dengan kebutuhan tim untuk memperkuat pilihan di lini tengah.

Kembalinya Doumbia terjadi setelah absen sekitar 8 bulan, akibat mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) lutut saat pertandingan melawan Al-Khaleej pada Maret lalu, dalam ajang Piala Pelayan Dua Tanah Suci. Cedera itu mengharuskannya menjalani operasi dan program rehabilitasi yang panjang.

Pemain tersebut menjalani program pemulihan dan rehabilitasi di kota Lyon, Prancis, sebelum berhasil melewati tahapan-tahapan utama penyembuhan dan kembali ke latihan bersama tim, untuk memulai fase baru yang menargetkan pemulihan penuh kesiapan fisik dan teknisnya.

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Meski bergabung kembali dalam latihan bersama tim, kembalinya Doumbia ke lapangan pertandingan tidak akan tergesa-gesa, karena staf kepelatihan menanganinya dengan hati-hati, dengan kecenderungan untuk menambah beban latihannya secara bertahap, guna menghindari paparan tekanan fisik yang besar setelah masa absen yang panjang.

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Kembalinya pemain tersebut memiliki arti penting tambahan di tengah cedera pergelangan kaki yang dialami pemain asal Kolombia, Richard Rios, yang akan menjauhkannya dari lapangan selama beberapa pekan, sehingga pulihnya Doumbia menjadi bagian dari solusi yang bisa diandalkan Al-Ittihad untuk menutupi kekurangan di lini tengah.

Staf kepelatihan berharap pemain tersebut dapat mengembalikan performanya dalam beberapa pekan mendatang, dengan keikutsertaannya secara resmi ditentukan berdasarkan sejauh mana responsnya terhadap beban latihan dan evaluasi kondisi fisiknya, serta menargetkan persiapannya secara bertahap selama Desember mendatang.