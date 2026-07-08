Federasi Sepak Bola Mesir yang dipimpin oleh Hani Abu Rida mengeluarkan pernyataan resmi, di mana mereka mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kinerja wasit dalam pertandingan tim nasional Mesir melawan Argentina, sekaligus menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak “Al-Fara’una” serta mengambil semua langkah yang dijamin oleh peraturan guna menjaga keadilan dan integritas kompetisi.

Dalam pernyataannya, federasi tersebut menegaskan bahwa kemarahan tersebut disebabkan oleh kinerja wasit asal Prancis, serta sejumlah keputusan yang terkait dengan teknologi Video Assistant Referee (VAR), yang menurut pernyataan tersebut menimbulkan “banyak tanda tanya”, terutama di tengah kritik luas yang dilontarkan oleh media dan analis olahraga terhadap pengelolaan pertandingan.

Asosiasi tersebut menegaskan bahwa mereka tidak akan segan-segan dalam membela hak-hak tim nasional, sekaligus menegaskan komitmennya untuk mengambil semua langkah yang diizinkan oleh peraturan internasional demi menjaga prinsip keadilan dalam kompetisi.

Meskipun tersingkir dari Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Mesir menegaskan kebanggaannya atas penampilan tim nasional selama perjalanan mereka di turnamen tersebut, memuji semangat juang dan dedikasi yang ditunjukkan para pemain di lapangan, serta menilai bahwa mereka telah menampilkan citra yang membanggakan bagi sepak bola Mesir dan mendapatkan penghormatan dari semua pihak.

Di saat yang sama, federasi tersebut menyampaikan terima kasih kepada negara Mesir di bawah kepemimpinan Presiden Abdel Fattah al-Sisi atas dukungan berkelanjutan yang diterima tim nasional, serta menghargai dukungan para penggemar Mesir di dalam dan luar negeri, bersama dengan para penggemar Arab dan Afrika yang mendukung “Al-Fara’una” sepanjang perjalanan mereka di Piala Dunia.

Federasi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa partisipasi dalam Piala Dunia 2026 merupakan langkah penting dalam perjalanan pengembangan sepak bola Mesir, dan berjanji kepada para penggemar Mesir bahwa fase mendatang akan menandai kelanjutan kerja sama dengan lembaga-lembaga negara untuk melaksanakan proyek komprehensif guna mengembangkan olahraga ini, memperluas basis partisipasi, menemukan bakat-bakat baru, serta mempersiapkan generasi baru yang mampu terus mewakili Mesir di ajang-ajang kontinental dan internasional.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 3-2, meskipun sempat unggul dua gol tanpa balas hingga menit ke-79.

Pertandingan tersebut diwarnai kontroversi wasit yang luas, setelah wasit asal Prancis, François Letexier, menganulir gol Mustafa Zico setelah meninjau tayangan ulang video (VAR), serta menolak memberikan tendangan penalti untuk Mohamed Salah atau Hamdi Fathi sebelum gol ketiga Argentina. Keputusan-keputusan tersebut memicu protes keras dari staf pelatih dan para pemain.

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