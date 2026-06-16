Kemarahan di Belgia usai hasil imbang melawan Mesir: Setan Merah tampil seperti domba

Hasil imbang yang mengecewakan antara Belgia dan Mesir dengan skor 1-1 pada laga pembuka perjalanan "Setan Merah" di Piala Dunia 2026 memicu gelombang kemarahan di kalangan olahraga dan media Belgia, setelah penampilan tim yang digambarkan lemah dan kurang bersemangat.

Ludo Vandeval, pemimpin redaksi surat kabar "Nieuwsblad" Belgia, mengkritik keras penampilan tim nasional tersebut, menegaskan bahwa "cuaca panas bukanlah alasan", sambil menambahkan: "Setelah pergantian pemain, tim mulai bermain lebih baik pada setengah jam terakhir, tetapi susunan pemain inti tidak akan diulang saat menghadapi Iran. Para pemain bertindak seperti domba, dan kurang bersemangat."

Gelandang Amadou Onana mendapat kritik tajam setelah mendapat penilaian rendah 3 dari 10, karena operan lambat dan kesalahan teknisnya yang menghambat serangan tim.

Duo Leandro Trossard dan Charles De Ketelaere juga mengecewakan karena minimnya kontribusi serangan mereka, sementara Brandon Michel mendapat pujian luas berkat penampilannya yang menonjol, ditambah penampilan gemilang kiper Thibaut Courtois yang menyelamatkan gawangnya dari gol-gol pasti dan mempertahankan hasil imbang.

Dalam wawancara dengan stasiun TV "RTBF" dan "Sporza", bek Timothy Castagne mengakui kelemahan penampilan timnya dengan mengatakan: "Kami memulai pertandingan dengan buruk dalam duel-duel dan melakukan banyak kesalahan teknis. Mungkin kami tegang, dan kami tidak memenangkan setengah dari duel-duel tersebut, dan itu tidak normal."

Penampilan Jeremy Doku juga menimbulkan kekhawatiran setelah ia terlihat lelah dan kurang tajam dalam serangan, sebelum pelatih Rudi Garcia menjelaskan dalam konferensi pers bahwa pemain tersebut "mengalami masalah pernapasan", dan pergantiannya dilakukan "untuk menghindari kondisi yang memburuk".

Meskipun mendapat kritik luas, menit-menit akhir pertandingan memberikan sedikit harapan bagi para pendukung setelah performa membaik dengan masuknya Maxim De Keper, Nicolas Raskin, dan kembalinya Romelu Lukaku yang mencetak gol penyama kedudukan.

Menjelang pertandingan berikutnya melawan Iran, Garcia menyadari bahwa kemenangan menjadi suatu keharusan untuk menghindari krisis dini yang dapat mengancam perjalanan Belgia di turnamen ini.