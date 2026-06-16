Keluhan keras dari seorang pemain Iran terhadap panitia penyelenggara Piala Dunia 2026

Pemain Iran, Mohammad Mohabi, mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kondisi logistik yang dihadapi timnas negaranya di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan menyebutnya "tidak adil" dan melelahkan bagi para pemain.

Pemain klub Rostov Rusia itu mengatakan: "Timnas Iran terpaksa berangkat ke Amerika Serikat pada pagi hari pertandingan, lalu langsung kembali setelah laga usai, karena pembatasan masa tinggal yang diberlakukan, yang menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang besar bagi tim."

Mahbi menambahkan, dalam pernyataannya setelah pertandingan timnas Iran melawan Selandia Baru yang berakhir imbang 2-2: "Kami bermain dengan baik tapi situasinya sulit, kami baru tiba pagi ini, dan akan berangkat lagi lalu kembali dua hari kemudian. Kami diperlakukan secara tidak adil, tapi apa yang bisa kami lakukan? Ini tidak baik untuk sepak bola."

Mahbi mencetak gol untuk timnas Iran dalam pertandingan ini, yang menjadi laga pembuka kedua tim di fase grup.

Keluhan Mahbi memicu reaksi luas di media sosial, terutama mengingat tantangan logistik besar yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan turnamen di tiga negara, serta kesulitan yang dihadapi beberapa tim dalam perjalanan dan akomodasi antar kota tuan rumah.

Timnas Iran termasuk salah satu tim yang menghadapi batasan tambahan di Amerika Serikat, yang mendorong staf teknis dan para pemain untuk mengungkapkan kesulitan dalam mempersiapkan diri dalam kondisi seperti ini.