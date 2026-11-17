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Saudara kembar Jurrien dan Quinten Timber mengungkap ikatan mereka di sepakbola setelah Belanda kalah telak 5-0 dari Jerman. Quinten mengecam keruntuhan permainan tim, sementara Jurrien memberi kabar yang menenangkan soal masa depannya di Arsenal.

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Perjalanan bersama yang berujung mimpi buruk di Berlin

Bagi saudara kembar Jurrien dan Quinten Timber, turun ke lapangan bersama dengan seragam timnas Belanda merupakan perwujudan impian sepakbola mereka sejak lama. Namun, penampilan terbaru mereka bersama timnas berubah menjadi pengalaman berat bagi keluarga ketika tim asuhan Xavi Hernandez dibantai Jerman 5-0 di Olympiastadion, sebuah kekalahan yang belum pernah mereka alami sebelumnya.

Meski sudah memastikan lolos ke perempat-final UEFA Nations League, pertahanan Belanda benar-benar berantakan selepas jeda. Momen membanggakan bagi kedua saudara itu pun berubah menjadi malam yang memaksa mereka melakukan refleksi.

Quinten terus terang soal keruntuhan yang tak bisa dimaafkan

Berbicara kepada ESPN selepas peluit akhir, gelandang Crystal Palace Quinten Timber tak menahan diri saat mengulas bagaimana pertandingan yang semula ketat berubah menjadi kekalahan telak pada babak kedua.

"Tidak bisa diterima. Ya, 5-0, apalagi setelah Jumat lalu ketika Anda bermain sangat baik, hari ini permainan kami tidak cukup bagus. Lalu Anda kalah 5-0, itu tidak bisa diterima," kata Quinten dengan tegas.

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"Jerman tim yang bagus. Menurut saya mereka bagus dalam penguasaan bola hari ini. Namun, kami masih menciptakan beberapa peluang pada babak pertama, dan pertandingan bisa saja berjalan sebaliknya. Tetapi, pada titik tertentu skor menjadi 2-0, 3-0, lalu kami membiarkannya begitu saja, terlalu mudah menurut saya. Menurut saya, hal tersulit dalam sepakbola adalah ketika keadaan berjalan baik, mudah untuk bermain bagus. Ketika keadaan tidak berjalan baik dan Anda tidak bermain bagus sebagai tim, hal yang paling sulit dalam sepakbola adalah mengetahui cara membalikkan keadaan atau mencari tahu apa yang diperlukan untuk melakukannya. Saya melihat kami kesulitan dalam hal itu."

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Jurrien mengakui rasa sakit dan kenyataan taktis

Ditempatkan di posisi bek kiri yang tak biasa baginya, bek Arsenal Jurrien Timber sependapat dengan penilaian pahit saudara kembarnya. Ia mengakui skor tersebut menjadi pengingat keras bagi seluruh skuad.

"Kalah 5-0 memang menyakitkan. Sebagai atlet, itu tidak pernah menyenangkan saat kami bermain sepakbola, dan hari ini pun sama," aku Jurrien.

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"Hari ini, pada babak pertama kami bisa saja unggul. Pada babak kedua, kami malah nyaris beruntung karena hanya kalah 5-0. Banyak yang harus dipelajari hari ini, ini pelajaran yang bagus. Soal berganti peran, ada saat-saat ketika saya bermain di posisi tertentu. Saya sudah sering melakukannya dan sebagian besar sudah cukup terbiasa. Pelatih timnas mengatakan bahwa dia adalah kartu joker kami, kami bisa memainkannya di mana saja. Itu positif baginya, berguna baginya memiliki pemain yang bisa dimainkan di berbagai posisi. Itu tidak masalah baginya dan bagi saya juga."

Ikatan saudara, pelajaran, dan harapan cerah di klub

Terlepas dari kekecewaan pahit pada jeda internasional ini, kedua saudara itu menegaskan bahwa ikatan unik mereka di lapangan tetap menjadi sumber kekuatan saat menatap perempat-final pada Maret dan tugas bersama klub masing-masing.

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"Selalu merupakan kehormatan bermain untuk timnas Belanda. Lebih istimewa lagi karena bersama Jurrien. Kami kembali mendapat pelajaran," ujar Quinten. "Anda menyebutnya efek kekalahan yang masih terasa, tetapi pada akhirnya kami harus duduk bersama, belajar, melihat apa yang perlu diperbaiki, dan melangkah maju. Kami sedang berusaha mencapai sesuatu sebagai tim, begitu pula saya secara pribadi. Di atas segalanya, begitulah saya berusaha memandangnya."

Di tengah suasana muram selepas pertandingan, Jurrien juga membawa kabar yang melegakan dengan memberi informasi soal masa depannya di Arsenal: "Saya sangat menyukainya di Arsenal saya yang sederhana, saya berharap bisa bertahan lebih lama... Semuanya akan baik-baik saja. Tinggal membubuhkan tanda tangan. Saya merasa seperti di rumah, saya menikmatinya. Jadi, sekarang saya juga meraih kemenangan di London. Kami tampil baik, saya pikir kami akan bersaing memperebutkan trofi dalam beberapa tahun ke depan."