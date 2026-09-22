Tekanan mulai meningkat terhadap Michael Carrick di Manchester United seiring hasil-hasil biasa saja yang diraih tim pada awal musim ini, sehingga membuka peluang kembalinya sebuah nama yang sangat dikenal klub ke Stadion Old Trafford.

Manchester United baru meraih satu kemenangan saja di Liga Premier Inggris hingga saat ini, di tengah kritik terhadap performa para pemain serta absennya semangat dan kerja keras yang dibutuhkan.

Serangkaian hasil negatif setelah jeda internasional bisa saja meningkatkan tekanan terhadap Carrick, dan apabila manajemen klub memutuskan untuk melakukan perubahan pada jajaran kepelatihan, Kieran McKenna mungkin menjadi salah satu nama kandidat untuk posisi tersebut, apalagi ia menganggur sejak kepergiannya dari Ipswich Town.

Manchester United memiliki pengetahuan mendalam tentang McKenna, setelah ia bekerja di dalam klub dalam beberapa posisi pada periode-periode sebelumnya, sebuah kondisi yang sangat mirip dengan jalur yang ditempuh Carrick sebelum ia menjabat posisi manajer secara permanen.

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Carrick sebelumnya pernah bekerja di dalam jajaran kepelatihan Jose Mourinho di United, dan juga bekerja untuk sementara waktu di bawah kepemimpinan Ole Gunnar Solskjaer, sebelum kedua sosok tersebut meninggalkan klub dan masing-masing menjalani pengalaman kepelatihan di luar Old Trafford.

McKenna mengambil alih kepemimpinan Ipswich Town dan berhasil promosi bersama tim tersebut dari Championship ke Liga Premier Inggris, sementara Carrick menjadi pelatih permanen Middlesbrough.

McKenna meninggalkan Ipswich sebelum musim 2026-2027 dimulai, setelah ia memutuskan untuk menjauh dari sepak bola untuk sementara waktu, namun durasi absennya dari kepelatihan masih belum jelas.

Mengutip situs "Football FanCast", McKenna saat ini bersiap untuk kembali ke dunia kepelatihan, dan ia juga terbuka untuk masuk ke dalam pembicaraan dengan Manchester United apabila klub bergerak untuk merekrutnya.

Namun, kembalinya McKenna ke Old Trafford akan menelan biaya tambahan bagi klub, karena kesepakatan dengan Ipswich menyatakan bahwa Ipswich akan menerima 7 juta pound sterling jika sang pelatih bergabung dengan klub baru sebelum Juli 2027.

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Apakah McKenna lebih unggul dari Carrick?

Laporan tersebut menilai bahwa McKenna lebih unggul dari Carrick dari segi pencapaian yang telah diraih masing-masing di dunia kepelatihan hingga saat ini.

Memang benar bahwa McKenna belum menjalani pengalaman kepelatihan di bawah tekanan besar yang menyertai kepemimpinan Manchester United, tetapi ia telah meraih kesuksesan-kesuksesan yang mencolok sepanjang kariernya.

Jurnalis Nick Ames menggambarkan McKenna sebagai "pelatih kelas dunia", setelah ia membawa Ipswich promosi dari Championship ke Liga Premier Inggris dalam dua musim beruntun, sebelum ia mengembalikan tim tersebut ke Liga Premier lagi setelah terdegradasi.

Meski demikian, pertanyaan mengenai kemampuan McKenna dalam menghadapi tekanan yang menyertai kepelatihan Manchester United masih belum terjawab, sebagaimana juga masih belum jelas apakah Carrick memiliki kemampuan untuk menangani tugas ini pula.