Kekecewaan di kamp Mesir... dan Hossam Hassan menggelar pertemuan khusus dengan Trezeguet

Suasana duka menyelimuti skuad tim nasional Mesir, setelah hasil imbang 1-1 melawan Belgia, dalam pertandingan babak penyisihan grup pertama Piala Dunia 2026.

Mohamed Murad, koordinator media timnas Mesir, mengatakan dalam wawancara telepon dengan program "Ma'a Shubair" di radio "ON Sport FM", bahwa pelatih kepala Hossam Hassan tidak bisa tidur setelah pertandingan, di tengah kekecewaan yang melanda para pemain karena kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan, meskipun peluang itu ada selama pertandingan.

Murad menambahkan bahwa ada dukungan positif yang besar bagi timnas Mesir dari para analis, kritikus, dan suporter, sambil menegaskan bahwa staf teknis mengabaikan mereka yang ia sebut sebagai "pencari tren dan ketenaran dengan cara yang kontroversial", serta menekankan bahwa Hossam Hassan selalu bekerja demi kepentingan timnas dan memilih pemain yang mendukung tujuan tim.

Koordinator media tersebut juga mengungkapkan bahwa hubungan antara staf teknis dan kapten tim nasional Mohamed Salah berada dalam kondisi terbaiknya, menjelaskan bahwa Salah berusaha menenangkan Hossam Hassan di pinggir lapangan saat ia protes terhadap keputusan wasit dalam salah satu momen pertandingan, sambil menegaskan tidak ada ketegangan di dalam tim.

Ia juga menyebutkan bahwa Hossam Hassan mengadakan pertemuan dengan pemain Trezeguet untuk memberikan dukungan psikologis kepadanya karena tidak diturunkan, sambil menyoroti bahwa staf teknis sangat memperhatikan detail-detail tersebut. Selain itu, ia memuji pemusatan latihan yang digelar di kota Spokane, yang ia gambarkan sebagai ideal dan berperan positif dalam mempersiapkan para pemain.

Di sisi lain, koordinator media timnas Mesir itu menambahkan bahwa legenda sepak bola Jerman, Bastian Schweinsteiger, menunjukkan kekagumannya terhadap performa Mohamed Hani, dan bahkan mencarinya untuk memuji penampilannya.

Timnas Mesir bersiap menghadapi Selandia Baru pada pukul 04.00 dini hari Senin, dalam pertandingan putaran kedua fase grup, yang sangat penting bagi "Faraon" dalam perburuan tiket ke babak gugur.

Timnas Mesir memasuki pertandingan mendatang dengan ambisi meraih kemenangan pertamanya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah hingga saat ini hanya meraih tiga hasil imbang dan lima kekalahan di ajang tersebut.