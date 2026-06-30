Kegagalan dini di Piala Dunia 2026 akibat kekalahan dari tim nasional Maroko telah mengacaukan rencana tim nasional Belanda, di mana Singa Atlas berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Oranje melalui adu penalti dengan skor 3-2, usai pertandingan berakhir imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Kurang dari 24 jam setelah kekalahan mengejutkan dari "Singa Atlas", pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya yang telah diembannya sejak tahun 2023.

Timnas Belanda tidak menampilkan performa yang sepenuhnya meyakinkan di babak penyisihan grup, dan tersingkir di babak pertama fase gugur oleh tim asuhan pelatih Mohamed Wahbi.

Koeman menulis dalam surat terbuka yang diterjemahkan dan diposting di akun Instagram-nya: “Malam tadi (Senin), saya memutuskan untuk mengakhiri masa jabatan saya sebagai pelatih timnas Belanda. Melihat kembali karier profesional saya, saya merasa sangat bangga dan bersyukur. Saya mendapat kehormatan untuk bekerja di klub-klub seperti Vitesse, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, Barcelona, dan tentu saja dua periode bersama tim nasional Belanda.”

Ia melanjutkan: “Klub-klub dan orang-orang yang turut membentuk kepribadian saya serta memberi saya kenangan yang akan saya hargai seumur hidup. Karena itulah, saya merasa sedih bahwa karier saya bersama tim nasional Belanda berakhir seperti ini. Kita semua bermimpi untuk menorehkan sejarah di Piala Dunia, namun hal itu tidak terwujud.”

Dia melanjutkan, “Tidak ada yang merasa lebih kecewa daripada saya mengenai hal ini. Sebagai pelatih kepala, saya memikul tanggung jawab ini. Saya selalu merasakannya dan akan terus merasakannya selamanya.”

Koman melanjutkan: “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain yang saya merasa terhormat bisa bekerja sama dengan mereka. Upaya, kepribadian, dan kepercayaan diri kalian telah memotivasi saya setiap hari.”

Dalam pesannya, ia menambahkan bahwa ia berencana untuk menjauh sejenak dari sepak bola guna mendukung istrinya, aktris Bartina Koman, dalam perjuangannya melawan kanker payudara yang diumumkannya sejak Juni 2024.

Koman menambahkan: “Tahun-tahun terakhir ini membuat saya menyadari kembali bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada sepak bola. Sepak bola memang adalah hidup saya, tetapi kesehatan tak ternilai harganya. Ketika seseorang yang Anda sayangi sedang berjuang keras, cara pandang Anda terhadap segala hal pun berubah.”

Dia menyimpulkan: “Istri saya, Bartina, telah mendukung dan menyemangati saya setiap hari untuk menyelesaikan tugas saya sebagai pelatih tim nasional, meskipun dia sendiri sedang berjuang melawan penyakit. Ini adalah bukti kekuatan yang luar biasa. Saya menghargainya lebih dari yang bisa saya ungkapkan dengan kata-kata.”

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