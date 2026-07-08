Kekalahan Mesir membuat wasit asal Inggris tersingkir dari final Piala Dunia 2026

Kekalahan tim nasional Mesir dari Argentina di Piala Dunia 2026 telah mengurangi peluang wasit asal Inggris untuk memimpin pertandingan final turnamen tersebut.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, setelah kalah 2-3 dari Argentina, Selasa kemarin, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya mereka sempat memimpin 2-0.

Surat kabar Inggris “The Sun” melaporkan bahwa lolosnya Argentina membuat peluang wasit Inggris Michael Oliver untuk memimpin pertandingan final Piala Dunia 2026 menjadi sangat sulit.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Oliver tentu saja tidak akan memimpin pertandingan apa pun yang melibatkan timnas Inggris, maupun timnas Argentina, mengingat ketegangan antara kedua negara akibat Perang Falkland yang meletus antara Inggris dan Argentina pada tahun 1982.

Menurut "The Sun", wasit Inggris lainnya, Anthony Taylor, sempat menjadi salah satu kandidat terkuat untuk memimpin pertandingan final Piala Dunia 2022 di Qatar, namun ia dicoret begitu timnas Argentina lolos ke babak perempat final untuk menghadapi Prancis, dengan alasan yang sama.

Timnas Argentina akan berhadapan dengan Swiss di babak perempat final Piala Dunia, sementara Timnas Inggris akan bertanding melawan Norwegia. Jika “Tiga Singa” dan "Penari Tango" lolos ke semifinal, hal itu secara resmi berarti Michael Oliver tidak akan memimpin pertandingan final, karena salah satu dari mereka pasti akan melaju ke sana.

Perlu dicatat bahwa Oliver telah memimpin 3 pertandingan di Piala Dunia 2026 hingga saat ini, yaitu dua pertandingan di babak penyisihan grup dan satu di babak 16 besar, sedangkan pertandingan keempatnya akan berlangsung antara Spanyol dan Belgia, lusa Jumat, di babak perempat final.