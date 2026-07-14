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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kekalahan dari Spanyol membuat Les Bleus masuk dalam statistik suram

France vs Spain
France
Spain
World Cup
Prancis
Spanyol
AS

Tim nasional Spanyol mengakhiri babak pertama pertandingan melawan Prancis pada Selasa malam di semifinal Piala Dunia dengan keunggulan satu gol tanpa balasan.

La Roja mendapatkan tendangan penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh Mikel Oyarzabal pada menit ke-22.

Jaringan Stats Foot melaporkan bahwa timnas Prancis tertinggal dalam skor untuk pertama kalinya dalam perjalanan mereka di putaran final Piala Dunia 2026.

Jaringan tersebut mencatat, “Timnas Prancis tidak pernah kebobolan gol dalam pertandingan semifinal Piala Dunia sejak gol Kroasia pada edisi 1998, sebelum gawang mereka akhirnya kebobolan dalam laga melawan Spanyol kali ini.”

Jaringan tersebut menambahkan, “Prancis kini menjadi tim yang paling sering dikenai penalti dalam sejarah Piala Dunia, dengan total 16 penalti.”

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