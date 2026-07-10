Kekacauan kembali terjadi setelah Maroko tersingkir dari Piala Dunia: polisi dilempari pecahan kaca dan kembang api

Pada Kamis malam, insiden kembali terjadi setelah pertandingan Maroko di Piala Dunia, demikian dilaporkan oleh NOS. Di berbagai kota di Belanda, para pendukung Maroko turun ke jalan setelah kekalahan 2-0 dari Prancis.

Di berbagai tempat di negara itu, hal tersebut memicu kerusuhan. Polisi dilempari pecahan kaca, perabotan, dan kembang api.

Kota-kota besar khususnya kembali menjadi sasaran. Situasi menjadi ricuh di Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, dan Utrecht.

Di Rotterdam, sebagian besar pendukung akhirnya pergi setelah polisi meminta mereka meninggalkan area tersebut. Di Amsterdam, Den Haag, dan Utrecht, polisi terpaksa menahan beberapa orang.

Ada beberapa alasan di balik hal tersebut. Di kawasan Osdorp, Amsterdam, terjadi pembakaran dan kembang api dilontarkan ke arah polisi. Di Schilderswijk, Den Haag, petugas polisi dilempari kembang api. Di sana juga terdengar yel-yel dan lagu-lagu antisemit.

Seiring berjalannya malam, ketenangan kembali tercipta di semua kota yang terdampak. Polisi melakukan penyelidikan di beberapa lokasi terkait kerusuhan tersebut serta para tersangka yang ditahan.