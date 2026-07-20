Kekacauan di Final Piala Dunia... Serangan bersenjata merusak perayaan tim Spanyol!

Suasana perayaan final Piala Dunia 2026 berubah menjadi kekacauan di Spanyol, setelah sebuah restoran menjadi sasaran serangan brutal yang dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata, yang mengakibatkan sejumlah korban luka-luka. Insiden ini memicu penyelidikan besar-besaran oleh pihak berwenang Spanyol.

Surat kabar Spanyol "Marca" melaporkan bahwa insiden tersebut terjadi sekitar pukul 22.15 malam di dalam restoran dan bar "Italian", yang merupakan salah satu tempat berkumpulnya sejumlah anggota militer, saat mereka sedang menonton pertandingan final.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa sekitar 10 orang tiba-tiba menyerbu tempat tersebut sambil membawa batang besi dan tongkat teleskopik, sebelum menyerang para pengunjung dengan brutal, yang menyebabkan kepanikan di antara para pengunjung restoran.

Serangan tersebut mengakibatkan enam orang terluka, di mana yang paling parah adalah seorang tentara yang mengalami luka di kepala dan patah tulang rusuk di beberapa bagian, sementara seorang wanita mengalami patah hidung. Beberapa korban menerima pertolongan pertama di tempat kejadian, sedangkan yang lain dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.

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"Marca" menambahkan bahwa Pasukan Sipil Spanyol telah membuka penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap kronologi kejadian tersebut, dengan fokus pada identifikasi para penyerang dan motif mereka, dengan memanfaatkan rekaman kamera pengawas yang tersebar di sekitar lokasi.

Surat kabar tersebut menutup laporannya dengan menegaskan bahwa salah satu hipotesis yang sedang diselidiki adalah bahwa salah satu tentara mengenakan kaos berlogo kelompok Nazi Spanyol yang dikenal sebagai “Núcleo Nacional”, yang mungkin menjadi pemicu terjadinya serangan tersebut, meskipun pihak berwenang hingga saat ini belum mengonfirmasi kebenaran hipotesis ini atau mengungkap motif sebenarnya di balik serangan tersebut.