Kejutan yang Mungkin Terjadi di Klasik Al-Ittihad dan Al-Nassr

Al-Ittihad semakin dekat untuk segera memanfaatkan transfer pemain asal Kolombia, Richard Rios, setelah pemain baru dari Benfica Portugal itu tiba di Jeddah dan siap mengikuti persiapan terakhir menjelang laga Klasik yang dinanti melawan Al-Nassr, Sabtu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan kelima Liga Roshn.

Menurut sumber surat kabar " Al-Riyadiyah " Saudi, Rios akan bergabung dalam sesi latihan Al-Ittihad usai magrib pada Jumat, sebagai persiapan menghadapi laga yang dinanti tersebut, setelah ia tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah pada pukul sepuluh malam Kamis, dengan menumpang pesawat pribadi yang disediakan oleh manajemen klub demi mempercepat kedatangannya dan memberinya kesempatan lebih besar untuk mengikuti persiapan.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa pemain itu telah siap dari sisi teknis, sementara keputusan mengenai keikutsertaannya melawan Al-Nassr berada di tangan pelatih asal Jerman, Jens Wissing, direktur teknik Al-Ittihad, yang akan menentukan sikapnya soal memasukkan Rios ke dalam daftar akhir untuk laga Klasik setelah memantau kondisinya pada latihan terakhir.

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Cepatnya kedatangan Rios ke Jeddah memberi tim pelatih kesempatan untuk menilainya sebelum salah satu laga terpenting musim ini, terutama karena Al-Ittihad mengontraknya dengan status pinjaman dari Benfica selama periode transfer saat ini, dalam transfer yang bertujuan memperkuat lini tengah serta memberi tim lebih banyak opsi dan fleksibilitas taktis.

Rios menyongsong kemungkinan tampil di laga Klasik di tengah pertandingan yang sangat penting bagi Al-Ittihad, yang menempati peringkat keenam di klasemen Liga Roshn dengan koleksi 8 poin, hasil dari dua kemenangan dan dua hasil imbang, sementara Al-Nassr menempati peringkat kedua dengan 12 poin, terpaut selisih gol di bawah Al-Hilal yang memuncaki klasemen.

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Seandainya Wissing memutuskan untuk mengandalkan pemain asal Kolombia itu, Rios bisa saja mendapatkan awal yang sangat cepat bersama "Sang Kolonel", dan dalam laga dengan tingkat kesulitan tertinggi, sehingga penampilan perdananya menjadi ujian langsung bagi kemampuannya serta seberapa cepat ia beradaptasi dengan tim barunya.

Para pendukung Al-Ittihad menantikan keputusan Wissing dengan penuh antusias, terutama karena kedatangan pemain itu dengan pesawat pribadi mencerminkan keinginan klub untuk menyiapkannya secepat mungkin, sementara pertanyaan terpentingnya tetap: apakah sang pelatih akan mengambil risiko menurunkan pemain baru itu melawan Al-Nassr, ataukah ia lebih memilih menunda penampilan perdananya hingga pertandingan berikutnya?