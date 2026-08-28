Manchester City turut masuk ke dalam polemik Julian Alvarez bersama Atletico Madrid, setelah klub Inggris itu bergerak untuk menjajaki kemungkinan memulangkan penyerang asal Argentina tersebut ke Stadion Etihad dengan status pinjaman, dalam perkembangan mengejutkan yang menambah pihak baru ke dalam kisah masa depan sang pemain pada hari-hari terakhir bursa transfer.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Marca", Manchester City menghubungi Atletico Madrid dalam beberapa jam terakhir, guna mengetahui sikap klub Spanyol itu terkait kemungkinan meminjamkan Alvarez, di tengah krisis lini serang yang dialami tim asuhan Pep Guardiola menyusul kepergian Omar Marmoush dan Savinho, yang mendorong manajemen klub untuk kembali mengangkat nama penyerang Argentina itu sebagai opsi yang mungkin.

Langkah City tampak mengejutkan, terutama karena Alvarez sendiri yang memilih hengkang dari tim dua tahun lalu, setelah ia kesulitan mendapatkan posisi yang dicarinya di tengah kehadiran pemain Norwegia Erling Haaland, hingga akhirnya pindah ke Atletico Madrid demi mencari peran lebih besar dan ruang yang lebih luas untuk bersinar.

Namun kepulangan sang pemain ke Inggris tidak akan mudah, sebab data yang ada menunjukkan bahwa langkah Manchester City sejauh ini belum melampaui tahap penjajakan, selain itu klub tersebut menghadapi kendala-kendala yang sama yang menghalangi Arsenal untuk melangkah secara menentukan menuju kesepakatan.

Yang paling utama di antara kendala-kendala ini adalah sikap Alvarez sendiri, sebab sang pemain tampaknya tidak antusias saat ini terhadap gagasan kembali ke Liga Inggris, sementara Atletico Madrid tetap berpegang pada sikap tegasnya, dan menolak masuk ke dalam proses apa pun yang tidak memberikan keuntungan luar biasa bagi klub, mengingat nilai sang pemain ditaksir lebih dari 150 juta euro.

Di tengah perkembangan ini, Alvarez berusaha kembali tenang di dalam Atletico, setelah ia absen dari latihan tim selama 3 hari berturut-turut, sebelum menjalani latihan individu pada Jumat malam bersama sejumlah anggota staf kepelatihan, sesuai program yang disusun klub untuk mempersiapkannya, sebagai isyarat keinginannya untuk mengakhiri kondisi tidak menentu yang menyelimuti masa depannya.

Di sisi lain, pelatih asal Argentina Diego Simeone tetap mempertahankan sikap tenangnya, dengan menegaskan sebelum laga menghadapi Sevilla bahwa Alvarez tidak akan tersedia untuk pertandingan tersebut dan tidak akan ikut bepergian bersama tim, namun ia menghindari melontarkan kritik apa pun terhadap sang pemain, sembari menekankan kuat dan jelasnya sikap manajemen klub, serta menegaskan harapannya agar sang penyerang tetap bertahan di dalam skuad.