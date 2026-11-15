Bagikan Ikuti GOAL di Google

Winger asal Prancis, Desire Doue, tidak dapat tampil dalam laga melawan Turki di UEFA Nations League akibat merasakan nyeri pada otot hamstring kaki kanannya, dalam kemunduran baru bagi pelatih Luis Enrique.

Iklan

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain terus menumpuk masalah fisik. Yang terbaru memicu kekhawatiran adalah Desire Doue, yang absen dari daftar skuat timnas Prancis untuk menghadapi Turki pada Minggu malam.

Sang winger merasakan nyeri pada otot hamstring kaki kanan selama jam-jam menjelang pertandingan, dan pelatih Zinedine Zidane lebih memilih untuk tidak mengambil risiko dengan menurunkannya, menurut laporan media Prancis.

Absennya pemain Paris Saint-Germain itu datang setelah insiden keras yang dialaminya selama pertandingan melawan Italia, ketika ia menerima pukulan kuat yang menyebabkan salah satu giginya rusak.

Doue terpaksa menerima perawatan medis, sebelum kemudian disiapkan baginya pelindung khusus untuk menghindari masalah baru. Namun demikian, absennya dari laga melawan Turki sama sekali tidak terkait dengan insiden tersebut, melainkan disebabkan oleh nyeri otot yang baru.

Iklan Iklan

Cedera Doue merupakan kemunduran baru bagi Paris Saint-Germain, yang tengah melalui periode yang sangat sulit dalam hal ini, meskipun seberapa parah masalah fisik yang dialami mantan pemain Rennes itu belum jelas.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya NCE Ligue 1 11.15 PSG

Pelatih Luis Enrique mendapati dirinya terkekang sejak beberapa pekan terakhir akibat daftar panjang absensi yang tak henti bertambah.

Mulai dari cedera serius yang dialami Kvaratskhelia menghadapi Barcelona, hingga masalah fisik yang dialami secara beruntun oleh Ousmane Dembele, Marquinhos, Nuno Mendes, dan Achraf Hakimi, yang menjadi pemain terakhir yang bergabung dalam daftar absensi.

Iklan

Menumpuknya kemunduran ini menjadi kesulitan besar bagi pelatih Enrique dalam melakukan rotasi antarpemain, namun demikian, Paris Saint-Germain masih memimpin di kedua panggung, baik Liga Prancis maupun Liga Champions Eropa.