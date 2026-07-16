Kejutan seputar Liga Champions... Klub mana yang paling sering tampil di final Piala Dunia 2026?

Minggu depan, mata dunia akan tertuju pada pertandingan final Piala Dunia, yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di New Jersey.

Surat kabar "Marca" melaporkan bahwa dari 52 pemain yang berkesempatan tampil di final (masing-masing 26 pemain dari setiap tim), dominasi pemain Liga Spanyol sangat terlihat.

Sebanyak 24 pemain berkarier di Spanyol, atau sekitar setengahnya, dan dominasi ini semakin terlihat jika dibandingkan dengan Liga Primer Inggris, yang hanya diwakili oleh 13 pemain.

Ada banyak fakta menarik... Hanya tiga pemain yang bermain di Argentina: Otamendi, Montiel, dan Leandro Paredes.

Keikutsertaan Atlético Madrid dan Barcelona di final ini sungguh mengesankan, di mana tim asuhan Diego Simeone memiliki 9 pemain yang terbagi antara timnas Argentina (5) dan timnas Spanyol (4), menjadikannya tim dengan perwakilan terbanyak di final.

Sedangkan Barcelona, klub dengan kontribusi pemain terbanyak kedua, memiliki cerita yang berbeda.. Kedelapan pemainnya langsung masuk ke skuad Luis de la Fuente.

Selain kedua raksasa tersebut, beberapa klub lain diwakili oleh masing-masing tiga pemain; Arsenal memiliki tiga pemain asal Spanyol (Zubimendi, Raya, dan Merino), Athletic Bilbao juga tiga (Unai Alonso, Laporte, dan Nico), serta Tottenham Hotspur, meski mengalami musim yang buruk di Liga Premier Inggris, memiliki tiga pemain (Boro, Kote, dan Senesi).

Tim-tim lain memiliki keterlibatan yang lebih sedikit, seperti Inter Miami (Messi dan De Paul), River Plate (Otamendi dan Montiel), Marseille (Roulet dan Facundo Medina), serta Liverpool (McAllister dan Víctor Muñoz).

Sebaliknya, sebagian besar tim hanya menurunkan satu pemain dalam pertandingan terpenting di Piala Dunia, yaitu: Aston Villa dengan Depo, Manchester United dengan Lisandro Martínez, Lyon dengan Tagliafico, Boca Juniors dengan Paredes, Chelsea dengan Enzo Fernández, Strasbourg dengan Barco, Bayer Leverkusen dengan Palacios, Como dengan Nico Baz, Real Betis dengan Luu Celso, Juventus dengan Nicolás González, Inter Milan dengan Lautaro Martínez, Palmeiras dengan José Manuel López, Real Madrid dengan Cocorilla, Manchester City dengan Rodri, Paris Saint-Germain dengan Fabián Ruiz, Crystal Palace dengan Perimi, Real Sociedad dengan Mikel Oyarzabal, dan Celta Vigo dengan Borja Iglesias.

Perwakilan yang minim dari para juara Liga Champions

Salah satu fakta paling menonjol terkait daftar pemain-pemain unggulan ini adalah keterwakilan yang terbatas dari tim-tim juara Liga Champions — yang seharusnya merupakan yang terbaik di dunia — di final Piala Dunia.

Jika kita melihat sepuluh tim terakhir yang menjadi juara Liga Champions, ternyata mereka hanya menyumbangkan total lima pemain: 2 dari Liverpool (Mac Allister dan Victor), Fabián dari Paris Saint-Germain, Kokorela dari Real Madrid, Rodri dari Manchester City, dan Enzo dari Chelsea.