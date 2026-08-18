Latihan bersama Manchester United menyaksikan kembalinya duet Benjamin Sesko dan Matthijs de Ligt dengan kesiapan penuh, hanya beberapa jam sebelum bergulirnya kompetisi Liga Primer Inggris, sehingga memberikan tim pelatih dorongan moral besar pada fase persiapan akhir.

Keikutsertaan bek asal Belanda, de Ligt, dalam sesi latihan penuh datang untuk pertama kalinya sejak ia menjalani operasi pada punggungnya pada bulan Mei lalu, menyusul cedera yang dialaminya pada November tahun lalu.

De Ligt sebelumnya hanya ikut serta dalam 15 menit pertama latihan tim di Dublin pekan lalu, mengingat ia absen dari skuad United sejak 30 November dan terpaksa kehilangan kesempatan tampil di putaran final Piala Dunia.

Di sisi lain, penyerang Benjamin Sesko absen dari laga-laga periode persiapan karena pemulihan dari cedera pada bagian bawah kaki, namun optimisme menyelimuti lingkungan klub terkait kemungkinan kehadirannya dalam daftar tim yang akan menghadapi Hull City pada Sabtu mendatang di laga pembuka musim.

Sesko tampil dengan level yang kuat selama sesi pagi pada hari Selasa, setelah ia menjalani latihan individu di atas rumput dalam beberapa kesempatan selama musim panas, mengatasi cedera yang membuatnya absen dari tiga laga terakhir United pada musim lalu.

Sebaliknya, latihan tersebut menyaksikan absennya gelandang Mason Mount setelah ia mengalami memar akibat terinjak pada kakinya saat menghadapi Paris Saint-Germain, laga yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 di Stockholm.

Sumber-sumber dari dalam klub menegaskan menurut surat kabar Inggris "The Sun" bahwa absennya Mount merupakan langkah pencegahan, meskipun ia telah absen dari laga-laga persahabatan terakhir tim di bawah kepemimpinan pelatih Michael Carrick melawan Leeds United dan Milan.

Di bidang transfer, Manchester United masih berniat merampungkan sejumlah kesepakatan baru sebelum jendela musim panas ditutup, dengan menargetkan perekrutan setidaknya dua pemain. Klub tengah menjajaki berbagai opsi untuk memperkuat posisi bek kiri, di mana Lewis Hall menjadi opsi favorit manajemen, di samping keinginan untuk merekrut gelandang bertahan berkualitas guna memperkuat daya gedor bersama para pendatang baru Youri Tielemans dan Andre Santos.