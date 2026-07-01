Kejutan... Rooney: Harry Kane tidak pantas mendapat penalti saat melawan Kongo

Wayne Rooney, legenda Manchester United dan tim nasional Inggris, melontarkan pernyataan mengejutkan setelah menegaskan bahwa Harry Kane, penyerang "Tiga Singa", tidak layak mendapatkan tendangan penalti saat melawan Republik Demokratik Kongo.

Timnas Inggris bertanding melawan timnas Kongo pada hari Rabu ini di Stadion Atlanta, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pada menit-menit akhir babak pertama, Harry Kane menuntut penalti dengan alasan ia dilanggar oleh Lionel Mpasi, kiper tim Republik Demokratik Kongo, di dalam kotak penalti.

Keputusan wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh, yang tidak memberikan tendangan penalti pada insiden tersebut, memicu kemarahan di kalangan suporter Inggris, yang menganggap pelanggaran itu jelas, namun hal itu tidak sependapat dengan Rooney.

"Saya rasa dia (Harry Kane) tersandung sendiri, lalu melompat ke arah kiper," kata Rooney dalam wawancara dengan BBC.

Dia menambahkan: “Ya, memang ada kontak, tetapi itu terjadi karena dia melompat ke arah kiper dengan kedua kakinya. Saya rasa itu kemungkinan besar bukan tendangan penalti.”