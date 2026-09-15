Muhammad Wahbi, pelatih kepala Timnas Maroko, tengah menanti hasil evaluasi medis terbaru terhadap pemain internasional Maroko Achraf Hakimi, guna memastikan sikap akhirnya mengenai keikutsertaan bersama Maroko dalam dua laga mendatang menghadapi Gabon dan Lesotho, dalam babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Hakimi sebelumnya meninggalkan pertandingan Paris Saint-Germain melawan Brest sebelum babak pertama berakhir, setelah merasakan nyeri di bagian paha. Klub Prancis itu kemudian mengungkapkan dalam laporan medisnya bahwa pemain tersebut mengalami cedera ringan pada paha kanan.

Paris Saint-Germain menjelaskan bahwa Hakimi akan menjalani perawatan selama dua hari ke depan, dan setelah periode tersebut berakhir ia akan menjalani evaluasi medis baru guna menentukan sejauh mana perkembangan kondisi kesehatannya serta kemungkinannya kembali berlatih dan tampil dalam pertandingan.

Hasil evaluasi medis yang dinanti tersebut memiliki arti penting bagi tim pelatih Timnas Maroko, terutama karena waktu pengumuman daftar pemain yang akan menjalani dua laga mendatang sudah semakin dekat, demikian dilaporkan situs "Elbotola" Maroko.

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Wahbi diperkirakan akan mengumumkan nama-nama pemain yang akan dipanggil dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang, di Kompleks Sepak Bola Mohammed VI. Hal ini menjadikan kondisi kesehatan Hakimi sebagai salah satu perkara utama yang menanti keputusan tim pelatih sebelum pengumuman daftar pemain.

Hakimi merupakan salah satu elemen utama dalam susunan pemain Timnas Maroko, sehingga potensi absennya dari dua laga tersebut akan menjadi pukulan berat bagi tim, mengingat pentingnya kedua pertandingan itu dalam perjalanan kualifikasi menuju putaran final Piala Afrika 2027.

Timnas Maroko mengawali pertandingannya dengan menghadapi Gabon pada tanggal 25 bulan ini, sebelum bertandang ke markas Timnas Lesotho pada tanggal 29 di bulan yang sama.

Laga melawan Lesotho digelar di Kota Bloemfontein, di tengah penantian untuk mengetahui sikap final terkait Hakimi, terutama karena tim pelatih tidak ingin mengambil risiko dengan pemain tersebut apabila ia belum pulih sepenuhnya dari cedera.

Hasil pemeriksaan dan evaluasi medis baru diperkirakan akan menentukan masa depan keikutsertaan bintang Paris Saint-Germain itu bersama Timnas Maroko, baik dengan tampil dalam dua laga tersebut maupun cukup melanjutkan program pemulihannya bersama klubnya.

Jam-jam mendatang tetap menjadi penentu bagi Wahbi, yang menanti laporan medis terakhir sebelum mengambil keputusan finalnya terkait pemanggilan Hakimi, di saat pemain tersebut dan para pendukung Maroko menanti sikap sang bek kanan itu terhadap dua laga mendatang.