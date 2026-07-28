Kejutan Menggemparkan: FIFA Ingin Menjual Piala Dunia, UEFA Membalas dengan Pernyataan Berapi-api

Krisis besar berkobar antara Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" dan Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA", beberapa hari setelah berakhirnya turnamen Piala Dunia 2026 yang dimenangkan oleh Spanyol.

Menurut surat kabar "The Times", Presiden FIFA, Gianni Infantino, berniat menjual turnamen Piala Dunia dalam bentuk saham kepada para investor dari sektor swasta, dan ia akan mengemban peran yang mirip dengan komisioner dalam proyek baru ini.

Gagasan yang disoroti oleh surat kabar The Times ini telah memicu reaksi keras dari Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA).

Badan sepak bola Eropa yang dipimpin oleh Aleksander Ceferin itu menyatakan bahwa usulan Infantino "melampaui batas yang tidak seharusnya pernah dilampaui oleh badan-badan pengelola sepak bola".

Federasi Sepak Bola Eropa tidak tinggal diam, melainkan melayangkan peringatan bernada keras kepada seluruh pihak terkait.

Dalam pernyataan mendesak yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Eropa dan dimuat oleh surat kabar The Times, disebutkan: "Federasi Sepak Bola Eropa menanggapi hal ini dengan serius. Seluruh federasi sepak bola nasional dan semua pihak terkait, mulai dari liga, klub, pemain, suporter, pemerintah, serta setiap pihak yang peduli terhadap masa depan olahraga ini, seharusnya mengikuti langkah tersebut. Inti dari sepak bola dan pengelolaannya bukanlah komoditas yang diperjualbelikan, terlebih di tengah ketiadaan transparansi mengenai pihak-pihak yang diuntungkan. Tidak seorang pun dari kita memiliki sepak bola. Ia bukan milik FIFA yang bisa diperjualbelikan."

Menurut laporan-laporan tersebut, Infantino diklaim tengah mempertimbangkan penjualan saham dalam Piala Dunia kepada para investor dari sektor swasta. Ia akan melakukannya melalui sebuah perusahaan baru, dan media Inggris meyakini bahwa perjanjian awal telah ditandatangani dalam sebuah kesepakatan yang nilainya melampaui 17 miliar euro.

FIFA akan tetap memegang saham mayoritas, sementara para investor dari sektor swasta dapat memperoleh saham minoritas senilai miliaran euro.

Disebutkan bahwa perusahaan JP Morgan mengawasi proses ini, dan Donald Trump telah dimintai konsultasi terkait hal tersebut. Surat kabar The Times mengisyaratkan bahwa Infantino bisa menjadi presiden entitas baru itu setelah masa kepresidenannya di FIFA berakhir.

Media Inggris mengabarkan bahwa para pejabat tinggi di FIFA telah membahas perjanjian yang akan mencakup partisipasi 211 federasi anggota.

Meski tidak diungkapkan detail tambahan mengenai usulan tersebut, proses ini akan memperluas cakupan Piala Dunia hingga mencakup lebih dari 48 tim, bahkan membuka peluang penyelenggaraan turnamen dengan frekuensi kurang dari sekali setiap empat tahun.