Klub Al Ittihad mengumumkan detail cedera yang dialami gelandang asal Kolombia, Richard Rios, saat menghadapi Abha dalam pertandingan pekan kedua belas Liga Pro Roshn Saudi. Pemeriksaan medis mengungkap jenis cedera yang memaksanya meninggalkan lapangan lebih awal dan menimbulkan kekhawatiran di tubuh Al Ittihad.

Klub menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa pemeriksaan dan pencitraan resonansi magnetik (MRI) yang dijalani pemain tersebut menunjukkan ia mengalami terkilir parah pada pergelangan kaki kiri, disertai kerusakan pada ligamen fibula, sehingga ia harus menjalani program pengobatan dan rehabilitasi selama periode mendatang.

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Rios mengalami cedera pada menit-menit awal pertandingan melawan Abha, setelah berbenturan dengan Alimami Gory, dan tidak mampu menyelesaikan laga. Ia meninggalkan lapangan karena menahan rasa sakit, di tengah kekhawatiran yang jelas dari rekan-rekannya dan staf kepelatihan yang dipimpin Jens Fisching.

Prediksi awal mengindikasikan absennya gelandang asal Kolombia itu dari dua laga Al Ittihad berikutnya melawan Al Ain dari Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite, dan NEOM di Liga Roshn, sementara total durasi absennya akan ditentukan sesuai dengan respons terhadap pengobatan dan rehabilitasi, tanpa adanya pengumuman waktu pasti untuk kembalinya hingga saat ini.

Di tengah absennya Rios, staf kepelatihan Al Ittihad memutuskan untuk memainkan pemain asal Senegal, Dion Lopy, guna menggantikannya di lini tengah pada laga Asia mendatang, sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam tim dan menyikapi kehilangan salah satu elemen penting di posisi tersebut.

Cedera ini datang pada momen yang sulit bagi Al Ittihad, yang tengah bersiap menjalani serangkaian laga domestik dan benua. Staf kepelatihan pun dituntut untuk menemukan solusi yang tepat guna menutupi absennya Rios, sementara klub menanti perkembangan kondisinya selama program pengobatan sebelum menentukan waktu kembalinya ke latihan dan pertandingan.