Pemain asal Pantai Gading, Franck Kessié, mantan gelandang Al Ahli, memutuskan untuk mengorbankan uang demi bisa pindah ke rival tradisional Al Ahli, selama periode bursa transfer musim panas ini.

Jurnalis Arab Saudi Sultan Al Otaibi mengatakan bahwa Al Ittihad, rival tradisional Al Ahli, ingin merekrut Kessié pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, di tengah pencarian mereka untuk menambah pemain baru di lini tengah.

Nama Al Ittihad dikaitkan dengan perekrutan sejumlah pemain di lini tengah, yang paling menonjol adalah dua pemain Mesir, Emam Ashour dan Marwan Attia, serta dua pemain Maroko, Azzedine Ounahi dan Sofyan Amrabat, namun mereka hanya merekrut pemain Senegal, Dion Lopy.

Al Otaibi menjelaskan, dalam pernyataan kepada saluran "Al Arabiya", bahwa manajemen Al Ittihad telah menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Kessié sejak pertengahan Juli lalu, setelah mengetahui bahwa ia tidak mencapai kesepakatan dengan Al Ahli untuk memperpanjang kontraknya.

Jurnalis Arab Saudi itu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemain berusia 29 tahun itu, apabila pindah ke Al Ittihad, akan menerima gaji yang lebih rendah dari yang ia dapatkan bersama Al Ahli selama tiga tahun terakhir.

Perlu diingat bahwa Kessié meninggalkan Al Ahli setelah berakhirnya musim lalu, usai 3 musim di mana ia membawa tim meraih 3 gelar, yakni dua gelar Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, serta Piala Super Arab Saudi setelah absen selama 9 tahun penuh.

Sejak kepergiannya dari Al Ahli, nama gelandang asal Pantai Gading itu dikaitkan dengan kepindahan ke klub Juventus, dan beberapa laporan juga mengungkap keinginan Al Ahli untuk memulangkannya, sebelum Al Ittihad pun ikut masuk dalam perburuan tersebut.