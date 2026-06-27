Kejutan... Jesus mengambil keputusan terkait tawaran melatih timnas Arab Saudi

Pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, mantan pelatih Al-Nassr dari Arab Saudi, telah mengambil keputusan terkait peluangnya melatih "Tim Hijau", menyusul kabar yang mengaitkannya sebagai calon pengganti pelatih asal Yunani, Georgios Donis, jika Federasi Sepak Bola memutuskan untuk memberhentikan Donis.

Berbagai kabar beredar dalam beberapa jam terakhir mengenai pemecatan Donis dari jabatan pelatih timnas Saudi, akibat penampilan yang kurang memuaskan yang berujung pada kegagalan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

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Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Jesus tidak keberatan melatih tim nasional Arab Saudi, namun ia menunggu tawaran resmi untuk memulai negosiasi dan menentukan tuntutannya.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa pelatih asal Portugal itu ingin menjalani pengalaman baru setelah mengakhiri masa jabatannya bersama Al-Nassr, dan mungkin akan memimpin timnas Saudi dalam beberapa hari ke depan.

Berita ini muncul meskipun Jesus dikaitkan dengan tawaran melatih sejumlah klub Eropa dan Brasil, serta tim nasional Portugal yang tidak berencana memperpanjang kontrak pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, setelah Piala Dunia.

Timnas Saudi Arabia hanya mengumpulkan dua poin di Piala Dunia Amerika, di mana mereka bermain imbang melawan Uruguay dan Cape Verde, serta kalah 0-4 dari Spanyol, sehingga menempati posisi terbawah di Grup 8.



