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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kejutan... Fozinia lebih sering melakukan dribel di Piala Dunia daripada Ronaldo!

C. Ronaldo
Vozinha
Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
Cape Verde
Portugal
Tanjung Verde
Spanyol
AS

Bintang asal Portugal itu belum menunjukkan performa terbaiknya hingga saat ini

Sebuah data statistik terbaru mengungkap fakta mengejutkan terkait Piala Dunia 2026, yang melibatkan pemain asal Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr.

Hal ini berkaitan dengan kiper Fozinha yang membawa tim nasional Cape Verde lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, dalam penampilan perdana mereka sepanjang sejarah, sebelum akhirnya kalah dari Argentina dengan skor 2-3 pada babak perpanjangan waktu, dini hari Sabtu ini.

Dalam pertandingan antara Cape Verde dan Argentina, Fozinha melakukan dribel pertamanya di edisi Piala Dunia kali ini, yaitu saat menghadapi penyerang Lautaro Martínez di pertengahan babak pertama.

Menurut data yang dilansir oleh saluran “Al Arabiya”, kiper Cape Verde ini kini memiliki jumlah dribel di Piala Dunia lebih banyak daripada bintang Portugal Cristiano Ronaldo, yang hingga saat ini belum melakukan dribel sama sekali.

"El Don" telah mencetak 3 gol di Piala Dunia edisi ini, yaitu dua gol melawan Uzbekistan pada pertandingan kedua babak penyisihan grup, dan satu gol dari tendangan penalti dalam kemenangan 2-1 atas Kroasia di babak 32 besar.

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