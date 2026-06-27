Kejutan di Piala Dunia mengubah rencana Barcelona terkait bintang utamanya

Kegagalan dini di Piala Dunia 2026 mengubah arah rencana yang sedang disusun oleh FC Barcelona terkait salah satu bintangnya, karena klub asal Katalonia tersebut mengandalkan turnamen tersebut untuk meningkatkan nilai pasar sang pemain.

Barcelona pun mengalami pukulan telak setelah timnas Uruguay tersingkir dari Piala Dunia tanpa beknya, Ronald Araujo, bermain satu menit pun, dan tanpa kesempatan untuk membuktikan dirinya di panggung terbesar sepak bola.

Perjalanan “La Celeste” berakhir dengan kekalahan dari Spanyol (0-1), sehingga Uruguay tersingkir dari babak penyisihan grup, setelah penampilan yang mengecewakan bagi tim dan khususnya Araujo, yang mengalami nyeri otot sebelum Piala Dunia dimulai, dan meskipun ada optimisme bahwa ia bisa tampil dalam pertandingan penentu melawan Spanyol, ia ternyata belum siap.

Masalah Flick

Surat kabar Sport dari Katalonia mengomentari situasi Araujo dengan menegaskan bahwa "keluarnya Uruguay lebih awal merupakan kabar duka terkait rencana Barcelona, karena manajemen berharap Piala Dunia dapat kembali menyoroti Araujo setelah musim yang rumit, agar posisinya di dalam tim dan di bursa transfer dapat dievaluasi ulang, terutama dengan adanya persaingan yang ketat di lini belakang Barcelona, di mana pelatih Hans Flick telah menetapkan hierarki baru di lini belakang, dengan Pau Coparce sebagai pilihan utama, serta Gerard Martin yang mendapat kepercayaan pelatih, ditambah penampilan gemilang Eric Garcia sebagai pemain serba bisa, dan kembalinya Andreas Christensen yang dianggap oleh pelatih asal Jerman itu sebagai salah satu pemain andalan.”

Dan disimpulkan: “Dengan persaingan ini, peran Araujo pada akhir musim lalu berkurang sehingga penampilannya menjadi terbatas, dan perannya mungkin akan semakin berkurang di musim depan, yang menempatkan Flick di hadapan tugas sulit untuk menemukan ruang bagi kapten asal Uruguay itu dalam rencananya, sementara Araujo menanti tantangan kamp pramusim di Skotlandia sebagai titik balik dalam kariernya, setelah kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia.”

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