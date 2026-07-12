Kejutan dan pesan kesetiaan... Rincian upacara penghormatan bagi tim nasional Mesir di Stadion Kairo

Persiapan upacara penghormatan bagi tim nasional Mesir setelah partisipasinya yang bersejarah di Piala Dunia 2026 mengalami perkembangan baru, setelah Mustafa Azzam, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Mesir, mengungkap detail perayaan yang dinantikan tersebut yang akan diselenggarakan di Stadion Internasional Kairo. Acara ini akan mempertemukan para bintang tim nasional saat ini dengan legenda-legenda sepak bola Mesir dalam sebuah malam istimewa yang penuh kejutan bagi para penggemar.

Timnas Mesir telah mengakhiri partisipasinya di putaran final Piala Dunia 2026 dengan mencapai babak 16 besar, sebelum tersingkir dari turnamen tersebut setelah kekalahan dramatisnya dari timnas Argentina, sang juara bertahan, dengan skor (3-2), dalam salah satu pertandingan paling menonjol di turnamen tersebut.

Mustafa Azzam, dalam pernyataan televisinya melalui saluran “On Sport”, mengatakan bahwa perayaan di Stadion Kairo ini merupakan kelanjutan dari perayaan yang digelar di kota Al-Alamein, sebagai bentuk penghargaan atas apa yang telah diberikan timnas Mesir selama perjalanannya di Piala Dunia 2026.

Ia menjelaskan bahwa perayaan tersebut akan dihadiri oleh para pemain tim nasional bersama keluarga mereka di dalam lapangan, dalam suasana meriah yang bertujuan untuk menghormati prestasi yang diraih tim serta melibatkan keluarga para pemain dalam acara istimewa ini.

Azzam menambahkan bahwa Federasi Sepak Bola Mesir telah mengirimkan undangan, meskipun waktu yang terbatas, kepada sejumlah generasi legendaris tim nasional, di antaranya generasi 1986 yang menjadi juara Piala Afrika, serta generasi 1990 yang berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia di Italia, bersama para juara treble bersejarah pada edisi 2006, 2008, dan 2010, serta para pemain tim nasional 2018 yang berpartisipasi dalam Piala Dunia di Rusia.

Ia menyebutkan bahwa tribun utama di Stadion Kairo akan dialokasikan khusus untuk para bintang dan legenda sepak bola Mesir, menegaskan bahwa tujuan dari hal ini adalah agar mereka menjadi sorotan utama selama perayaan, sebagai pesan yang mencerminkan kesinambungan antar generasi dan keterikatan sejarah sepak bola Mesir, serta menegaskan bahwa prestasi dibangun di atas pencapaian generasi-generasi sebelumnya.

Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola tersebut menegaskan bahwa semua persiapan untuk perayaan tersebut sedang berjalan dengan lancar, guna memastikan acara tersebut berlangsung sebaik mungkin, sesuai dengan martabat tim nasional dan para legenda yang akan dihormati.

Ia juga menjelaskan bahwa United Sports Company bertanggung jawab atas penyelenggaraan acara tersebut, sambil menyebutkan bahwa perusahaan tersebut telah menyiapkan serangkaian segmen dan kejutan istimewa yang akan memberikan nuansa luar biasa pada perayaan tersebut, sebagai penghormatan terhadap sejarah sepak bola Mesir dan para ikonnya.

Dalam konteks yang sama, perusahaan “Tazkarti” mengumumkan peluncuran tiket acara penghormatan untuk tim nasional Mesir, yang akan digelar di Stadion Internasional Kairo, dengan kehadiran penonton penuh.

Acara tersebut akan dimeriahkan oleh artis Tamer Hosny. Perayaan ini akan digelar pada Senin malam, 13 Juli, dimulai tepat pukul sembilan malam, dan berlangsung selama tiga jam. Malam tersebut diproyeksikan akan menghadirkan suasana perayaan yang istimewa yang memadukan olahraga dan seni, sebagai bentuk penghormatan kepada tim nasional Mesir dan prestasinya di Piala Dunia 2026.