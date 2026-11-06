Pelatih timnas Belanda asal Spanyol, Xavi Hernandez, menyingkap tabir daftar pemain Belanda untuk pemusatan latihan November ini, sebagai persiapan menghadapi Yunani dan Jerman pada matchday kelima dan keenam UEFA Nations League.

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Timnas Belanda di bawah kepemimpinan pelatih barunya, Xavi Hernandez, mampu meraih 8 poin dalam 4 pertandingan pertama, dengan dua kali kemenangan dan dua kali hasil imbang, sehingga memuncaki klasemen Grup kedua, sama dengan Yunani yang menempati posisi runner-up dengan selisih gol.

Daftar pemain ini menandai kembalinya Frenkie de Jong, gelandang Barcelona, terutama setelah pulih dari cedera parah yang dialaminya pada Piala Dunia terakhir di bagian lutut, sebelum akhirnya belakangan ini sembuh dan tampil bersama Barca dalam 3 pertandingan.

Pertandingan berikutnya NED UEFA Nations League A 14.45 GRE

Steven Bergwijn, winger klub Al-Ittihad Saudi, masih absen, sementara Xavi terus mengandalkan Crysencio Summerville, bintang Al-Hilal, dan Tijjani Reijnders, gelandang Al-Qadsiah.

Suporter Belanda bermimpi timnas negaranya kembali ke level yang biasa mereka tampilkan di bawah kepemimpinan Xavi, yang menerapkan gaya yang sama seperti legenda Belanda Johan Cruyff, dengan mengandalkan penguasaan bola berbasis posisi dan menekan lawan selama mungkin.

Daftar pemain timnas Belanda

Penjaga gawang: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs.

Lini belakang: Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Ian Maatsen, Jurrien Timber, Quinten Timber.

Lini tengah: Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Justin Kluivert, Gus Til, Guus Til, Guus Til, Guus Til, Guus Til, Guus Til, Guus Til.

Lini tengah: Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Justin Kluivert, Guus Til, Givairo Zichel.

Lini depan: Cody Gakpo, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Noa Lang, Donyell Malen, Mees Meerdink, Crysencio Summerville.