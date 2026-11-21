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Akankah ia tetap di Italia setelah musim panas? Situasi Nick Woltemade dikabarkan mengalami perubahan mengejutkan.

Kiprah Nick Woltemade di Juventus Turin mungkin berlanjut setelah musim panas. Sebuah kejutan besar dikabarkan tengah mengintai.

Menurut surat kabar Italia Gazzetta dello Sport Juve ingin mempertahankan pemain tim nasional tersebut. Padahal, beberapa pekan lalu Woltemade masih kerap mendapat kritik keras . Spekulasi mengenai calon penggantinya pun sudah muncul.

Namun, setelah awal yang mengecewakan, pemain berusia 24 tahun itu kini mulai beradaptasi dan, menurut laporan tersebut, merasa nyaman di Turin. Hal itu sejalan dengan pernyataan terbarunya . "Sangat menyenangkan" berada di Turin, kata Woltemade saat berkunjung ke ATP Finals. Juve adalah "klub yang sangat besar, ada banyak kasih sayang dari para penggemar di sini. Saya sangat puas. Beberapa pertandingan terakhir berjalan cukup baik bagi saya pribadi, semuanya terus membaik. Saya semakin bisa menyesuaikan diri."

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Belakangan, Woltemade juga rutin masuk susunan pemain inti di Serie A dan mencetak gol pertamanya di liga saat bermain imbang 2-2 melawan AC Florenz sebelum jeda internasional. Di Liga Europa, ia sudah terlibat dalam lima gol.

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Akankah Nick Woltemade bertahan di Juventus Turin? Dua skema transfer dibahas

Karena itu, dua skema transfer kini tengah dibahas. Opsi yang lebih diutamakan sekaligus lebih mungkin terwujud adalah peminjaman lagi, disertai opsi pembelian dengan harga yang wajar. Opsi tersebut tidak tercantum dalam kesepakatan Woltemade saat ini dengan klub asalnya, Newcastle United.

Transfer permanen pada musim panas mendatang kemungkinan jauh lebih sulit dari sisi finansial. The Magpies agaknya akan berupaya mendapatkan kembali sebanyak mungkin dari 75 juta euro plus bonus yang mereka bayarkan kepada VfB Stuttgart pada 2025, antara lain untuk mendatangkan pengganti ternama demi target ambisius klub. Tuttosport baru-baru ini juga berspekulasi bahwa Newcastle mungkin bersedia memberi kelonggaran, tanpa menyebut angka pasti.

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Menurut Gazzetta dello Sport Francisco Conceicao juga bisa menjadi bagian dari tawar-menawar. Newcastle dikabarkan mencari pemain untuk memperkuat sayap kanan, sehingga pemain asal Portugal itu mungkin menjadi incaran. Rumor kepergian pemain berusia 23 tahun tersebut sudah muncul musim panas lalu, tetapi ia disebut menentangnya dan bersikeras untuk bertahan.

Getty Images

Akankah Francisco Conceicao pindah ke Newcastle?

Meski begitu, agennya, Jorge Mendes, masih mencari opsi bagi kliennya dan memiliki hubungan baik dengan Newcastle. Di sisi lain, Juve perlu menjual Conceicao dengan keuntungan agar dapat menyediakan anggaran tambahan untuk kemungkinan merekrut Woltemade. Nilai 40 juta euro disebut-sebut sebagai angka yang mungkin, setelah Conceicao direkrut secara permanen dari FC Porto seharga 32 juta euro pada 2025.

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Pada Minggu, Woltemade diperkirakan mendapat kesempatan berikutnya untuk menunjukkan kemampuannya. Saat itu Juve akan menjamu FC Venedig. Pelatih Luciano Spalletti diperkirakan akan memasangnya bersama Randal Kolo Muani di lini depan.